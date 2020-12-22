وزيرة الهجرة: تلقينا 1400 استغاثة من المصريين العالقين في الخارج

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه في إطار الاستغاثات التي وصلت إلى الوزارة من العالقين في الخارج، بسبب إغلاق عدد من الدول حدودها، بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، بدأت الوزارة في تفعيل غرفة عمليات، وتواصلت مع وزارة السياحة، وحصلوا على قائمة بشركات السياحة من أجل التفاوض معها، لمساعدة المواطنين في الكويت، لتغطية نفقات المواطنين داخل الفنادق، لأنهم ليس معهم مال يكفي للإنفاق لأسبوع آخر.

استغاثات في عدد من الدول

وأضافت «مكرم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، الثلاثاء، أن غرفة إدارة الأزمات رصدت 1400 استغاثة من المصريين في الخارج، موجودين في الإمارات وتركيا، وسلطنة عمان، وكانوا في طريقهم إلى الكويت، والوزارة تعاونت مع شركات السياحة في أزمة سابقة، وكانوا متعاونين جدا، ومتفاهمين، والحقيقة أن هذه الشركات لديها القدرة على دعم العالقين لكي لا يدفع المواطن أي شيء.

3 دول للسفر إلى الكويت

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن دولة الكويت حددت ثلاثة دول يمكن للعالقين المصريين أن يعودوا من خلالها وهي: الإمارات وسلطنة عمان، وتركيا، موضحة أن المواطن يخضع للحجر الصحي، ويخضع لاختبار «PCR»، ثم يسافر إلى الكويت، ومصر تحترم سيادة هذه الدول ولكن لا تستطيع أن تترك مواطنيها في الخارج.

استمرار متابعة أحوال المصريين بالخارج

وأشارت إلى أن غرفة العمليات مستمرة في المتابعة مع أي استغاثة تأتي لهم، ورقم هاتفها الشخصي موجود لدى المواطنين في الخارج للتواصل معها مباشرة، وحتى المصريون في الخارج يساعدون في هذه المشكلة و يتفقدون الفنادق ويوفرون المساندة المعنوية، الأدوية اللازمة لهم، في إطار مبادرة «خلينا سند لبعض»، مشددة على أن المواطنين العالقين ليس لديهم أي أموال أخرى وكانوا يستعدون للسفر.