بالأرقام.. رحلات عودة المصريين العالقين من الكويت وأعدادهم

أثار القرار الذي أصدرته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم السبت، بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر حالة من الجدل، والتساؤلات حول مصير العمالة من العودة للكويت مرة أخرى.

"الوطن" ترصد بالأرقام أعداد المصريين العائدين ورحلات الطيران التي جرى تسييرها من الكويت إلى مصر لنقل المصريين ما بين عالقين وعمالة إلى مصر منذ بدء تسيير هذه الرحلات منتصف إبريل الماضي في ظل الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت عقب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا للإحصاءات التي رصدتها وزارة القوى العاملة عن رحلات الطيران القادمة من دولة الكويت، لعودة العالقين والعمال المصريين منذ الإعلان عن فتح الطيران لعودة العالقين منتصف إبريل الماضي، فإن عدد الرحلات التي وصلت لمطارات مصر بلغ 463 رحلة طيران على خطوط جوية مختلفة ومتعددة، أقلت نحو 63 ألفا و755 مصريا ما بين عالقين وعمالة بالكويت.

وبلغت عدد الرحلات منذ منتصف إبريل حتى 21 مايو الماضي 36 رحلة أقلت نحو 6300 مصريا، ومن بعدها بدأ تسيير رحلات الطيران من مطار الكويت بشكل شبه يومي، وكان أعلى معدل في الرحلات يوم 10 يونيو الماضي، حيث بلغ 22 رحلة أقلت 4 آلاف و237 عالقاً مصريًا، بينما كانت أقل المعدلات 3 رحلات يوم 2 يونيو الماضي وأقلت 464 مصريًا عالقاً، وكانت آخر يوم عادت فيه الرحلات من الكويت حتى كتابة هذا التقرير، الخميس الماضي 30 يوليو وعددها 13 رحلة أقلت ألفين و120 مصريًا من العالقين.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت اليوم عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر.

وأهابت مصر للطيران بعملائها الكرام ضرورة مراجعة حجوزاتهم علي رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصرللطيران علي رقم 1717 أو090070000 أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.