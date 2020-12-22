وزيرة الهجرة: ارتفاع شكاوى المصريين بالخارج لـ2045 بعد غلق المطارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى والمشكلات من الجالية المصرية في الكويت، خلال الفترة الماضية، بسبب وقف الطيران في المملكة العربية السعودية والكويت، مشددة على أن مصر تحترم سيادة هذه الدول، لكن يجب احترام المواطنين المصريين، واشترطت الكويت والسعودية، أن يخرج المصريون من خلال دولة ثالثة، ومن الدول المقترحة تركيا وإثيوبيا والإمارات وسلطنة عمان، لافتة إلى أن إجمالي المسجلين العالقين حتى الآن حوالي 1485 عالقا، وفي الإمارات 911 مصريا عالقون، وتركيا 71، وسلطنة عمان 15، وتم إبلاغها بتلقي 560 شكوى جديدة ليصبح العدد 2045.

فعلنا غرفة العمليات لاستقبال شكاوى المصريين في الخارج

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان أن الوزارة بدأت بالفعل التواصل مع المصريين من أجل طمأنتهم، لأن الكويت قالت إنها ستعلق الطيران لمدة أسبوع قابل للتجديد، وتم التنسيق مع وزير السياحة للتنسيق مع رئيس قطاع الشركات السياحية للتواصل مع شركات السياحة في الكويت لتغطية تكاليف الإقامة للمصريين الذين كانوا سيسافرون في هذا الأسبوع في الفنادق لمدة أسبوع للمصريين حتى يتم فتح الطيران من جديد.

وتابعت أن وزارة الهجرة تلقت العديد من الاستغاثات من المصريين المتواجدين في الإمارات إلى مصر، والدول المختلفة من أجل العودة لمصر، وبدأت بالفعل الوزارة تفعيل غرفة العمليات والتواصل مع المصريين في الإمارات العربية المتحدة، لمعرفة حالاتهم وعددهم، وشركات السياحة التي أخرجتهم.

ووجهت «مكرم»، الشكر للجالية المصرية المتواجدة في دبي، على التعاون الكبير مع وزارة الهجرة للاطمئنان وطمأنة المصريين المتواجدين هناك في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل دائما على طمأنة المصريين في الخارج، وأن الوزارة لن تتركهم خلال الفترة المقبلة.