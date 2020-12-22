وزيرة الهجرة: إجمالي العالقين المسجلين 1485 شخصا حتى الآن

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مصر تحترم الإجراءات الاحترازية والوقائية في الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا، والكويت والسعودية أعلنتا تعليق الطيران في الفترة المقبلة بسبب سلالة كورونا الجديدة، واشترطت الكويت والسعودية أن يخرج المصريون من خلال دولة ثالثة ومن الدول المقترحة تركيا وإثيوبيا والإمارات وسلطنة عمان، لافتة إلى أن إجمالي المسجلين العالقين حتى الآن حوالي 1485 عالقا، وفي الإمارات 911 مصريا عالقون، وتركيا 71، وسلطنة عمان 15.

استغاثات من المصريين في الخارج

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن وزارة الهجرة تلقت العديد من الاستغاثات من المصريين المتواجدين في الإمارات إلى مصر، والدول المختلفة من أجل العودة لمصر، وبدأت بالفعل الوزارة تفعيل غرفة العمليات والتواصل مع المصريين في الإمارات العربية المتحدة، لمعرفة حالاتهم وعددهم، وشركات السياحة التي أخرجتهم.

مصر تحترم سيادة الدول ويجب احترام المصريين

وشددت على أن مصر تحترم سيادة هذه الدول، ولكن يجب احترام المواطنين المصريين، وبدأت بالفعل الوزارة التواصل مع المصريين من أجل طمأنتهم، لأن الكويت قالت إنها ستعلق الطيران لمدة أسبوع قابل للتجديد، وتم التنسيق مع وزير السياحة للتنسيق مع رئيس قطاع الشركات السياحية للتواصل مع شركات السياحة في الكويت لتغطية تكاليف الإقامة للمصريين الذين كانوا سيسافرون في هذا الأسبوع في الفنادق لمدة أسبوع للمصريين حتى يتم فتح الطيران من جديد.

الهجرة تشكر الجالية المصرية بدبي

ووجهت «مكرم»، الشكر للجالية المصرية المتواجدة في دبي، على التعاون الكبير مع وزارة الهجرة للاطمئنان وطمأنة المصريين المتواجدين هناك في الفترة الأخيرة.