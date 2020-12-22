ارتفاع ضحايا تصادم أبو قرقاص لـ8 متوفين بينهم 3 من أسرة واحدة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة وتروسيكل، الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوى الغربى، بين قريتي بلنصوره وتونا الجبل، بزمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، إلى 8 متوفين.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، ووقوع عدد من الوفيات.

انتقلت أجهزة الأمن ورجال المباحث إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات، وبالفحص تبين مصرع 8 مواطنين، هم: أحمد حسين، وشقيقه محمد، وأحمد ناصف، وطارق محمود، ومحمد خالد، وعمر محمود، ونجليه محمد ومحمود، وجميعهم يقيمون بقرية أسمو العروس، التابعة لمركز ديرمواس، في أقصى جنوب المحافظة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى العام.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز أبوقرقاص، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، والوقوف علي أسباب الحادث، وتم التحفظ علي جثث الضحايا بمشرحة المستشفي العام، لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.