طبيب بأمريكا: أرقام الإصابات تخطت الـ200 ألف إصابة في اليوم

قال الدكتور عبدالهادي خضر، طبيب بالولايات المتحدة الأمريكية، إن أرقام الإصابات تخطت 200 ألف إصابة في اليوم، والوفيات تخطت أكثر من 2000 إصابة في اليوم، والسبب في تلك الأرقام الأعياد والتجمعات، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية باهتمام كافي خلال الفترة الماضية، وكل ذلك سبب في تزايد الأعداد داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن القيود وإجراءات الغلق في الولايات المتحدة ستظل كما هي ولكن المواطنين داخل أمريكا لم يكونوا ملتزمين خلال فترة الأعياد، حيث يعتقدون أن التجمع في عيد الشكر في المنزل ليست تجمعات على الرغم من التجمع يشمل من 5 لـ8 أفراد.

وأضاف «خضر»، خلال لقاء عبر «الفيديو كونفرانس»، مع رنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان أن المواطنين يعتقدون أنهم لديهم احتياطات احترازية قوية، ولكن بسبب التجمعات داخل المنازل بسبب كورونا أدى ذلك إلى زيادة الإصابات بشكل واضح، «من الصعب جدًا إقناع المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التجمع في الأعياد لأن هذا الأمر اساسي بالنسبة لهم، ومازالوا مسمترين في التجمعات على الرغم من أزمة كورونا وزيادة الإصابات في الفترة الأخيرة».

هناك تخوف من لقاحات كورونا في أمريكا

وتابع: أن هناك تخوف كبير من اللقاحات المنتشرة في الوقت الحالي، وأول دفعة من اللقاح كانت معروضة للفرق الطبية، وكان هناك توقع أن الفرق الطبية كلها سيتصارعون على الحصول عليه، ولكن للأسف بعض المستشفيات المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل على اللقاح.

وأردف أن اللقاح المنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي هو لقاح فايزر، حيث لم يتم الحصول على لقاح مودرينا حتى الآن، وبسبب ظروف الحفاظ على لقاح فايرز هناك مشاكل في الحصول عليه لدى بعض الأطباء.