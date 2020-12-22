كورونا حول العالم.. ارتفاع إصابات تركيا وإغلاق المطاعم في المغرب غدا

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، هجومه في كل الدول والمناطق حول العالم، وذلك عقب ظهوره الأول في وسط الصين وتحديدا في مدينة «ووهان» في أواخر العام الماضي، ووصل إجمالي إصاباته حول العالم 77.635.767 بينما بلغت وفيات الوباء 1.707.497، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 54.490.138.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 254 وفاة بفيروس كورونا المستجد«كوفيد19» ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18351.

وأضافت الوزارة التركية، في بيان، أنه تم تسجيل 19103 إصابات جديدة لتصل حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 2043704، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت الوزارة التركية، أنه وللمرة الاولى منذ أكثر من شهر، قفزت نسبة الاختبارات الإيجابية فوق الـ4%.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في فرنسا إلى 60900 حالة

وفي فرنسا، سجلت هيئة الصحة العامة، 354 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 60900 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا إلى 2479151 إصابة عقب تسجيل5797 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي كندا، وتحديدا في مقاطعة أونتاريو أعلنت حكومة المقاطعة، أمس الاثنين، بدء عملية إغلاق تام بدءا من 26 ديسمبر الجاري، حتى 23 يناير المقبل لجميع المناطق في جنوب أونتاريو. وشملت الإجراءات إغلاق جميع الشركات غير الأساسية تقريبا لمحاولة السيطرة على تفشي الفيروس، فيما ستظل الوحدات الصحية في جنوبي المقاطعة الكندية مغلقة حتى 9 يناير المقبل.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 41 وفاة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4199 حالة، مشيرة في بيان، إلى أنه تم تسجيل 1031 إصابة جديدة؛ لتصل حصيلة الإصابات إلى 121718 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، أمس الاثنين، تسجيل 877 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 418002 حالة.

وقالت الوزراة المغربية، إنه تم تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات بكورونا المستجد في البلاد إلى 7000 حالة.

وأضافت الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 1980 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 380134.

وقررت الحكومة المغربية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساء، وفرض حظر التجول ليلا بدءا من غد الأربعاء لمدة 3 أسابيع، كما قررت الحكومة منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ فضلا عن الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1182 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 159286 إصابة، مشيرة في بيان، إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات بالوباء إلى 1294 حالة.

من جانبها، قررت وزارة الداخلية اللبنانية، تعديل مواقيت منع التجول في الشوارع ابتداء من غد الأربعاء وحتى نهاية الشهر الجاري، بحيث تصبح ابتداء من الـ3 فجرا حتى الـ5 فجرا.

الاتحاد للطيران الإماراتي: تعليق الرحلات بين أبوظبي والسعودية ومسقط والكويت

وفي الجزائر، أصدر ةرئيس الوزراء، عبدالعزيز جراد، أمس الاثنين، تعليمات من أجل اتخاذ كل التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان توفر لقاح كورونا والبدء في عملية التطعيم مع حلول شهر يناير المقبل تنفيذا لتعليمات رئيس البلاد عبدالمجيد تبون.

وفي العراق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، إن بلاده اتفقت رسميا مع شركة «فايزر» الامريكية على استيراد 1.5 مليون جرعة من لقاحها، موضحا في بيان، أن الكمية الأولية من اللقاح قد تصل للعراق مطلع 2021، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا».

وفي سياق متصل، أعلنت «الاتحاد للطيران الإماراتي» عن تعليق رحلات الركاب بشكل فوري بين أبوظبي والسعودية ومسقط والكويت، بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر، كما اعلن الاتحاد تحديث إجراءات السفر للمغادرين من بريطانيا، ابتداء من 24 ديسمبر الجاري حيث ستُلزم مسافريها من المملكة المتحدة بإبراز شهادة طبية تحتوي على نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» خلال مدة 72 ساعة من موعد إقلاع الرحلة.

مسؤول روسي: تسجيل أكثر من 10 أدوية لعلاج المصابين بكورونا

وفي روسيا، أعلن وزير الصحة ميخائيل موراشكو، أمس الاثنين، أنه منذ بداية تفشي الفيروس تم تسجيل أكثر من 10 عقاقير للعلاج، مضيفا، في تصريح لتلفزيون بلاده، إن اختبارات لقاح «سبوتنيك -V» بين المتطوعين «تزيد أعمارهم على 60 عاما» قد تنتهي بنهاية هذا الأسبوع.

بدزوره، أعلن مدير مركز «جامالي» الروسي ألكسندر جينسبورج، أن الاختبارات السريرية المشتركة للقاحين البريطاني السويدي «أسترازينيكا» والروسي «سبوتنيك V» لن تتطلب وقتا طويلا، فيما أعلنت وزارة الصحة الروسية أن خبراء روس يقومون بالتحقق من المعلومات حول السلالة الجديدة من كورونا، التي ظهرت في بريطانيا.

وذكرت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، في قائمة شهرية، لتقييم نجاحات 53 دولة في مواجهة كورونا بأقل خسائر اقتصادية واجتماعية، أن روسيا تقدمت على ألمانيا والسويد وهولندا في القائمة، واحتلت روسيا المرتبة الـ18 في القائمة ولا تزال نيوزيلندا تتصدرها فيما تتذيل المكسيك القائمة، فيما تراجعت الولايات المتحدة 19 نقطة والسويد 11 وألمانيا 7 نقاط.