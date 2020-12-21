أبرزهم عمرو مصطفى.. إصابات «كورونا» في الوسط الفني خلال أقل من أسبوع

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلن الفنان محمد الشرنوبي، إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب في منشوره: «عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابية، الحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا».

كما أصيب الفنان عمرو مصطفى بكورونا حيث أعلن الشاعر الغنائي خالد نور الدين إصابة عمرو بـ«كورونا» وذلك خلال حسابه على فيسبوك حيث كتب خالد «أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى بوستيف (إيجابي) كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله».

كما أعلن المخرج هاني حمدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بفيروس كورونا، وكتب: «الحمد لله على كل حال إيجابي كورونا.. دعواتكم».

المخرج هاني حمدي بدأ بإخراج عدد من الكليبات المطربين الشباب مثل «شذى وعمرو مصطفى»، وبعدها قام بإخراج عدد من الأفلام السينمائية منها فيلم «30 يوم في العز» وفيلم «أمان يا صاحبي».

وأيضا أعلن محمود ياسين نجل الفنان عمرو محمود ياسين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابته هو ووالدته وخالته بفيروس كورونا.

وكتب «ياسين»: «أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا، ياريت كله ياخد باله، الحمد لله على كل حاجة».

وقبلهم بأيام أعلنت الفنانة دانا حمدان شقيقة ميس حمدان ومي سليم إصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت دانا: «الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا، ادعوا لي تعدي على خير، كنت حابة جدا أطلع لايف وأرد على كل أسئلتكم النهارده بس مش قادرة خالص، إن شاء الله تتعوض أول ما اتحسن اليومين الجايين، دعواتكم بالشفاء».

وأعلنت الفنانة بسنت شوقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت «بسنت»، على صفحتها الرسمية: «مساء الخير أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فيا ريت أى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا ويا ريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفة جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين».