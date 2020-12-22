أمين عام المحامين: غلق النقابة حتى السبت لاستمرار لأعمال التطهير

قال محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، إن أعمال التطهير في النقابة مستمرة، لافتا إلى استمرار غلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، حتى يوم الجمعة، على أن يعود العمل داخل النقابة السبت المقبل، مؤكدا استمرار عمليات التطهير الشاملة التي بدأت منذ صباح اليوم، نظرًا لظهور عدة حالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد بين بعض أعضاء المجلس والعاملين.

وأضاف الداخلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة خففت عدد الموظفين العاملين خلال الفترة المقبلة، وسيتواجد موظف واحد فقط مختص باستخراج خطابات العلاج يتعامل مع المحامين من باب النقابة الرئيسي على مدى اليومين، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق الأبواب الرئيسية للنقابة، ولن يتواجد سوى القائمين على عمليات التطهير من المتخصصين.

تخفيض أعداد موظفين نقابة المحامين

وأكد أمين عام النقابة، أن هناك 6 إصابات في صفوف أعضاء مجلس النقابة، موضحا أن جميعهم حالتهم مستقرة، ويخضعون للعزل المنزلي، عدا أبو بكر الضوة، الذي يتواجد في المستشفي ويتعافى من الإصابة بالفيروس.

وأوضح الداخلي، أن إصابات الأعضاء نتجت عن التعامل الكثيف مع المحامين، خاصة المترددين على النقابة في الفترة الماضية، لبحث مطالبهم وتلقي الخدمات، مثل لجنة عودة المزالين من النقابة، لاسيما وأن النقابة تلقت 5000 تظلم حتى الآن وجاري العمل على بحثهم، مضيفا: «ريما يكون أحد المترديين كان مصابا وانتقلت الاصابة لعدد من أعضاء المجلس».

وعن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في صفوف المحامين، قال الداخلي: «ليس لدينا حصر شامل للأعداد، ولكن الإصابات متواكبة للأعداد التي تعلن عنها وزارة الصحة».

وأشار الداخلي، إلى أن النقابة حتى الآن مستمرة في تقديم خدماتها وفتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر الحالي، مضيفا: «ملتزمون بقرارات الدولة، في حال زيادة أعداد الإصابات سيتم التشاور ودراسة تأجيل الإنتخابات 6 أشهر وفقا لقرار رئيس الوزراء».