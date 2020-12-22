لو اتوقفت.. خطوات تفعيل البطاقة التموينية إلكترونيا

تعد البطاقة التموينية، من أهم البطاقات التي يحرص الكثير من المواطنين على الحصول عليها، نظرا لما تقدمه للمواطنين من احتياجاتهم، من السلع الغذائية بشكل شهري، لكن قد تتعرض البطاقة إلى الإيقاف نتيجة لعدة أسباب، لذلك أطلقت الحكومة المصرية بوابة «مصر الرقمية»، ليتم تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل، وذات كفاءة عالية، لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها.

وتسعى «بوابة مصر الرقمية»، لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويسر، ومن أهم الخدمات التي تقدمها المنصة، خدمات بطاقة التموين، التي تكون بذلك مساندة لموقع دعم مصر المتخصص في تقديم الخدمات التموينية.

وتستعرض «الوطن» خطوات تفعيل البطاقة التموينية حال إيقافها من خلال «بوابة مصر الرقمية»، كالتالي:

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية المخصص لإنهاء التعاملات الحكومية من مكان واحد، لتوفير الوقت والاستفادة من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة.

- ثم يقوم المواطن باختيار الأيقونة المخصصة لخدمات التموين.

- ثم تظهر جميع الخدمات التموينية التي يمكن إجراءاها من خلال بوابة مصر الإلكترونية، وتشمل «إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، تفعيل بطاقة التموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، نقل من محافظة لأخرى».

- يتم اختيار خدمة تفعيل بطاقة تموين، واختيار أيقونة «ابدأ الخدمة» منها.

- ويتم عرض كل بيانات البطاقة التموينة والتي تم إدخالها مسبقا.

- ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بتفعيل بطاقة التموين بالضغط على أيقونة «الشروط والأحكام».

- ثم يقوم المواطن بالضغط على موافق في حال الموافقة على الشروط واستكمال إجراء الطلب.

- يتم إرسال كود تفعيل البطاقة التموينية على الهاتف المحمول.

- ويمكن متابعة طلب إضافة أحد أفراد الأسرة من خلال الضغط على متابعة الطلب.