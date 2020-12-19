انعقاد المؤتمر الثاني لـ جواهرجية مصر برعاية وزير التموين غدا

يعقد المعرض والمؤتمر الثاني لجواهرجية مصر 2020، غدًا، بأحد فنادق الجيزة، تحت رعاية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يهدف إلى تفعيل تطبيق نظام الباركود الخاص بضمان بيع واسترجاع الذهب المصري وفتح أسواق جديدة للتصدير، بالإضافة إلى حل مشاكل سوق المجوهرات المصري وتنشيط وتطوير وتنمية هذا القطاع الكبير والمثمر بشكل واضح في الاقتصاد المصري.

ويقام ضمن فعاليات المؤتمر، للمرة الأولى، معرضًا للمشغولات الذهبية والمجوهرات مصرية الصنع بشكل كامل، بمشاركة كبار صناع الذهب في مصر وومثلون عن ماستر جولد و كيرمينا و كينج جولد ولفيف كبير من مصنعي الذهب وتجاره في السوق المصري.

تجار الذهب: هدفنا تفعيل الباركود ونفاذ منتجاتنا للأسواق الخارجية

ومن جانبه قال مصطفى صابر، عضو الغرفة التجارية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «مستر جولد»، إنه من ضمن الموضوعات التي سلط المؤتمر الضوء عليها مشكلة ضبط سلامة عيارات الذهب المتداولة باﻷسواق، والتأكيد على أهمية استخدام تقنية الـ«بار كوود» فيما يخص العيارات المختلفة، مما يضحد أي محاولة للغش والتلاعب في العيارات والدمغة.

وأكد «صابر»، أن المؤتمر يحاول وضع حلول فعالة لقضايا مختلفة مثل مواجهة ظاهرة تعرض التجار والمواطنين لبعض العصابات التى تزيف المشغولات الذهبية بطرق مختلفة وخاصة في المحافظات النائية، وتزوير فواتير محلات التجزئة.

ومن جانبه، أوضح سامح عبد الحكيم عضو الغرفة التجارية وأحد المشاركين في المؤتمر، أن هدف المؤتمر إلقاء الضوء على سبل تطوير صناعة الذهب، والوصول بها إلى العالمية وتصدير مشغولات ذهبية مزينة بعبارة «صنع في مصر»، بالإضافة إلى دراسة ووضع حلول للمشكلات المزمنة التي يعاني منها السوق بسبب أخطاء البعض والتي أساءت للسوق كله.

وأكد، أن صناعة الذهب في مصر يعمل بها آلاف من الشباب، إذ أن مصانع الذهب استوعبت كمًا هائلا من الأيادي العاملة، وهو ما يحملنا مسئولية الحرص على استمرارية هذه المصانع وتطويرها للحفاظ عليها وعلى عدم تشريد من يعملون بها من شباب.