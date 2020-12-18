«التموين» تحذر: حذف الأسرة عقوبة ترك البطاقات لدى التجار والمخابز

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين، من ترك البطاقات التموينية الخاصة بهم لدى التجار، مؤكدة أنه سيتم حرمان الأسرة من الدعم التمويني والخبز نهائيًا في تلك الحالة.

وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة، فضَّلت عدم ذكر اسمها، إن إلغاء الدعم لتلك الأسر، يأتي استناداً على قرار وزير التموين رقم 156 لسنة 2018، وتعليمات وتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بتفعيل هذا القرار.

الحذف النهائي

وشددت المصادر على أن القرار يقضي بالإلغاء النهائي للبطاقة التموينية حال ضبطها لدى مخبز أو تاجر تمويني أو فرع جمعيتي، وحذفها من التموين نهائيًا.

وتابعت: مطلوب من كل مواطن الحفاظ على بطاقته التموينية من أجل أسرته، ومن هنا يتم التنبيه مجددًا على أصحاب البطاقات التموينية بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدي المخابز أو التجار التموينيين أو أي فرع من أفرع جمعيتي».

توجيه الدعم لمستحقيه

وشددت المصادر، على أن القرار يأتي حرصًا من الدولة على توجيه الدعم لمستحقيه فقط، وعدم أخذ مواطنين لدعم من الدولة دون أن يكونوا مستحقين له، مشيرة إلى أن الدولة حرصت على تدقيق بيانات الأفراد المستحقين لأخذ الدعم التمويني والخبز، موضحة أن الدولة لن تحذف المستحقين للمنظومة، لكن «من لا يستحقونه فقط».

كانت مصادر مسئولة في الوزارة، كشفت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم فتح باب إضافة المواليد للبطاقات التموينية التي يندرج أصحابها تحت الفئات الأكثر احتياجا سيضم 3 فئات أساسية في العام الجديد.

وأضافت المصادر، أن تلك الفئات هي كلاً من الأرامل والمطلقات وعمال اليومية، لافتة إلى أنه سيتم تلقي تلك الطلبات عبر موقع «دعم مصر»، إضافة إلى مكاتب التموين.