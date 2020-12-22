رانيا المشاط: الإصلاح عملية مستمرة.. والتقرير السنوي يخاطب العالم

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن عملية الاصلاح الاقتصادي عملية مستمرة، ويصاحبه الإصلاح الاجتماعي من خلال برامج مختلفة، والوزارة ترتكز على مبدأ ترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وكل هذا مشار إليه في التقرير السنوي لعام 2020، مبدية فخرها به وبالعاملين في الوزارة، حيث استطاعوا في خلال عام صعب للغاية، إتاحة التمويلات وإبرام الاتفاقيات في وضع صعب للغاية.

حجم التمويلات للقطاع الخاص 3.1 مليار دولار

وأضافت «المشاط»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن حجم التمويلات بلغت 9.8 مليار دولار، منهم 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص، مطالبة الجميع للاطلاع على هذه التفاصيل في التقرير السنوي، لافتة إلى أن المعايير الموضوعة هدفها جذب المتلقي، ومن خلال التقرير يتم مخاطبة العالم بما قامت به مصر من مشروعات.

2020 عام استثنائي

وأشارت ان 2020 كان عام استثنائي بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل، بسبب جائحة كورونا، التي تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه العام الذي أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف، لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار والعمل بابتكار وتوجيه طاقاته نحو البناء.

الدبلوماسية الاقتصادية

وتابعت وزيرة التعاون الدولي أنه منذ بداية العام وضعت وزارة التعاون الدولي، إطار يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص فضلا عن المجتمع المدني، لخلق نهج مُتكامل لدعم الجهود التنموية، من خلال تبني الدبلوماسية الاقتصادية بمبادئها الثلاثة.

الأداء الاقتصادي المصري متميز

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الأداء الاقتصادي والتنموي لمصر اكان متميز خلال هذا العام، واستطاعت الدولة المصرية أن تتخذ قرارات اقتصادية، وعقد شراكات تنموية قوية، دعمت النمو رغم الجائحة، وهو ما قوبل باحتفاء وإشادة من مؤسسات التمويل الدولية.