«التعاون الدولي»: أطلقنا موقعا إلكترونيا سيكون الأول في الشرق الأوسط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أطلقت اليوم موقعا إلكترونيا تفاعليا، سيكون من أهم المواقع في الشرق الأوسط، وبه خريطة لمصر بكل المحافظات والمشروعات التنموية المطابقة لأهداف التنمية المستدامة، والتفاعل عليه محليا ودوليا، حيث إن التواصل مع العالم الخارجي يعتبر من الأمور المهمة في الدبلوماسية الاقتصادية، لأنهم شركاء تنمويين، وكل ما هو موجود في الموقع ليس مزايدة على أحد، ولكن يعكس كل ما تقوم به الوزارة مع الشركاء الدوليين.

التركيز على القطاع الخاص في العام الجديد

وأضافت «المشاط» في لقاء مع قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن العام الجديد 2021، سيشهد التركيز على القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل التعاون والتنسيق المشترك، والذي يعد أول مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

محفظة التعاون الدولي

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة الوزارة الخاصة بالتمويل التنموي وصلت إلى 25 مليار دولار، وفي العام الذي أوشك على الانتهاء 2020، استطاعت مصر الحصول على تمويل تنموي يصل إلى 9.8 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.