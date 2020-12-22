مدير صندوق النقد: مستقبل السودان واعد بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب

قال الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي البارز، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه يتابع تطورات الاقتصاد السوداني، مثل متابعته للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن لديهم تعثر في سداد مستحقات المؤسسات الدولية، منذ عام 1984، إضافة إلى مشكلات منذ عقود مع هذه المؤسسات.

وأضاف محي الدين، أنه بعد الإجراءات السياسية الأخيرة، المتمثلة في رفع اسم السودان من قائمة العقوبات كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البداية الأسرع والأفضل هو دخول السودان في إطار المنظومة الدولية للحصول على التمويل التنموي، والمساعدة الفنية للإصلاحات الاقتصادية.

أرقام الفقر في السودان

وأضاف «محيي الدين» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن السودان الشقيق رغم أرقام الفقر الكبيرة التي تتجاوز 65% إلا أنه من أكثر الدول الواعدة لأن العالم الآن يهتم بما يعرف بـ«إعادة رسم سلاسل القيمة حول العالم» مثل الزراعة والغذاء والتصنيع الزراعي، والسودان غني بالثروات في هذا المجال، ويحظى بمجموعة متعلمة من أبنائه وذوي كفاءات عالية سواء في الداخل والخارج، إذا أتيحت لهم الفرصة في إطار من الأمن والاستقرار سوف نجد هذا البلد يسعد كل محبيه، لأنه عاني لعشرات السنين، ولكن بهذه المساندة التي يمكن أن يحصل عليها من المؤسسات الدولية، وهمة أبنائه، يعتبر واعدا رغم كل المشكلات التي يعاني منها حاليًا.

برنامج السودان مع صندوق النقد الدولي

وتابع الخبير الاقتصادي البارز، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، «هناك برنامج تم الاتفاق عليه، حيث يكون السودان عضوا كاملا في الصندوق ويتمتع بالمساندة المالية، ويحتاج إلى الدخول في برنامج متكامل من التمويل، وهذا له بعض الشروط التمويلية، إن شاء الله سوف تتم خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة».