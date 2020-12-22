«الأوقاف»: نتعاون مع السودان في ملف تجديد الخطاب الديني ونبذ التطرف

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن زيارة وزير الأوقاف السوداني الدكتور نصر الدين مفرح والوفد المرافق له، للقاهرة، تدعو للتعاون بين الجانب المصري والسوداني الفترة المقبلة، فالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبَّر أن هناك تطابقا في الرؤى الفكرية بين الطرفين في القضايا الثقافية وتجديد الخطاب الديني مع وزارة الشؤون الدينية في السودان، موضحًا أن التدريب في هيئة الأوقاف الدولية يقوم على محاور مهمة.

ترسيخ مبادئ الإسلام ومواجهة الأفكار المتطرفة ومحاربة التطرف

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أنه على رأس تلك المحاور بناء الشخصية، فيجب أن يكون هناك نهضة فكرية وثقافية من خلال دراسة بعض العلوم مثل علم النفس والحضارة والاجتماع والحضارة الإنسانية ودورات التواصل الاجتماعي والميديا والتسويق الرقمي، موضحًا أن التدريب المشترك يقوم على ترسيخ مبادئ الإسلام ومواجهة الأفكار المتطرفة ومحاربة التطرف بكل أفكاره.

الإمام يجب أن يكون لديه وعي كامل ومعرفة مواجهة الفكر المتطرف

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الإمام لا بد أن يكون لديه وعي كامل ومعرفة مواجهة الفكر المتطرف والفكر الضال، ولديه الأدوات التي تساعده على مواجهة التطرف، كما أن الدورة المشتركة بين الجانبين المصري السوداني لديه نفس الأهداف والمميزات والدراسات موحدة، كما أن الأئمة في هذه الدورة سيخضعون لعدة محاضرات مهمة في فهم مقاصد السنة النبوية والفهم الصحيح لمقاصد السنة النوبية بجانب بعض المحاضرات المهمة والتي تخص الخطاب الديني بشكل موسع مع العديد من الشخصيات المصرية الدينية.

وأشار إلى أن البناء سيكون موحدا مع الجانب السودان في قضية تجديد الخطاب الديني لأن القضية وأن الفكر المتطرف واحد ويجب محاربته بكل الطرق والأسلحة وهي العلم وبحث الفكرة بالفكرة حتى الانتصار عليه.