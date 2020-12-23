حكاية السيارة «DB5»: شاركت في 7 أفلام وأصبحت أسطورة سلسلة «جيمس بوند»

على أنغام موسيقي التصويرية لفيلم «Goldfinger»، الجزء الثالث من سلسلة أفلام «جيمس بوند»، بدأت حكاية واحدة من أيقونات العلامة البريطانية الرائدة لصناعة السيارات الفاخرة، والتي كانت البطل الثاني في هذا الفيلم من ضمن السلسلة الشهيرة، والتي دائمًا كانت لا تخلو من المركبات ذات المواصفات والإمكانيات الخارقة التي تتناسب مع بطل الفيلم، ودائمًا ما كانت تلك السيارات تحمل علامات تجارية فارهة، من ضمنها «أستون مارتين» وأيقونتها «DB5» الأسطورية، والتي تم إنتاجها عام 1964.

نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو على قناتها الرسمية عبر منصة (يوتيوب) الشهيرة، أثناء تجربتها الأولى للسيارة بعدما أعلنت الشركة عن إعادة إحياء سيارة «DB5» في إصدر محدود يبلغ 25 سيارة فقط، مشيرة إلى أن السيارة تم إنتاجها بكل أدوات جيمس بوند الأصلية، وبيعها بحوالي 4 ملايين دولار.

وخلال التصميم الجديد، أعلنت الشركة عن حفاظها على التصميم الأصلي للسيارة، وإنتاجها بتصميم وبتقنيات بسيطة للغاية، وتعتمد في سيرها على سواعد محرك مكون من 6 أسطوانات سعته اللترية تصل إلى 4 لترات 4000CC، ينتج قوة قدرها 300 حصان.

وحسب ما أعلنت عنه الشركة، فإن الإنتاج الجديد من طراز «DB5» غير مصرح بالسير على الطرق العادية، وذلك بسبب تجهيزها بتجهيزات السيارة الأصلية والتي ظهرت خلال مشاهد الأكشن بالفيلم من بينها (إعاقة المتتبعين بالدخان، واللوحات القابلة للدوران بآلية كهربائية)

كما يحتوي الظراز الجديد من السيارة الأسطورية على عدة تجهيزات منها (شاشة رادار تحاكي سيارة الفيلم، وهاتف سيارة ذي طراز قديم، ووحدة تحكم إضافية بين المقاعد الأمامية، دمج زر المقعد المقذوف في مقبض ناقل الحركة)، والإصدارات الـ25 الخاصة بالسيارة كلها باللون «سيلفر بيرتش الفضي» كما هو الحال مع السيارة الأصلية.

جدير بالذكر أن الطراز الأصلي للسيارة الأسطورية DB5 ظهر في 6 أفلام عقب ظهوره الأول في فيلم «جولد فينجر» ومن بين تلك الأفلام Thunderball (1965)، وGoldenEye (1995)، و(Tomorrow Never Dies 1997)، فضلاً عن ثلاث مشاركات أخرى في Casino Royale (2006)، وSkyfall (2012)، وSpectre (2015).