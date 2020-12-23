لميس الحديدي: نعيش في ذروة كورونا.. والوفيات تزيد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إننا نعيش حاليا في ذروة الموجة الثانية، ومستمرون في زيادة الإصابات، وزيادة الوفيات بنسبة 10% الاثنين، وبدأنا نرى أرقاما كبيرة، حيث أعلنت نقابة المحامين عن وفاة 6 محامين دفعة واحدة مصابين بـ«كوفيد-19».

ارتفاع أرقام الوفيات

وأضافت «الحديدي»، في برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الثلاثاء، أن أرقام الوفيات دقيقة لأن بعض المصابين لا يذهبون إلى مستشفيات وزارة الصحة، ولا تذهب إلى التحليل في المعامل المركزية، ولكن نسبة الوفيات في مصر حوالي 5%، وهي نسبة مرتفعة.

إغلاق الحدود بين دول العالم

وتابعت الإعلامية: «على مستوى العالم فإن الدول تغلق حدودها مع بريطانيا، وهناك انتشار لمشاهد الشاحنات المتوقعة بين حدود فرنسا وبريطانيا، وغير قادرة على الدخول إلى المملكة المتحدة، وعلينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأن الـ(فاكسين) عندما يصل إلى مصر لن يحصل عليه جميع المواطنين، ومحدش فينا إلا وحواليه حد مصاب بكورونا الذي يشهد انتشاراً واسعاً».

وكيل نقابة الأطباء: اللقاح الصيني آمن

من جانبها، قالت نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن اللقاح الصيني متفق عليه لأنه لقاح تقليدي يشبه اللقاحات التي يحصل عليها الأطفال في صغرها، حيث صُنع من فيروس ميت لا يسبب المرض ولكنه يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة، ولذلك فهو آمن، مؤكدة أن فيروس يصيب الكبار والصغار، ولكن الوفيات غير موجودة في الأطفال الصغار، ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنها سوف تحصل على اللقاح عند توزيعه لأنه آمن، وصنع بطريقة علمية تقليدية معروفة، ونصحت الأمهات والآباء للانتباه إلى أبنائهم، موضحة أنه عندما تشعر الأم بارتفاع درجة حرارة جسم ابنها، يجب عدم التهاون واعتباره أمرا طبيعيا، ويجب الاحتياط لأن الموجة الجديدة سريعة الانتشار، وفي ظروف الوباء فإن أي ارتفاع في درجات الحرارة يجب أن نتعامل معه على أنه «كوفيد – 19».