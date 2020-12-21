لميس الحديدي: المطاعم والمحلات لا تطبق قرارات وزارة الصحة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر اتخذت في الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا إجراءات متوازنة للحفاظ على صحة الناس، والحفاظ على الاقتصاد قدر ما يمكن، وارتفعت الإصابات، وكان الاقتصاد المصري الأقل تأثرا في المنطقة، والآن رغم أننا في ذروة الموجة الثانية لم تغلق الدولة، مشيرة إلى أن الناس كانوا يقولوون إنهم سيلتزمون بالإجراءات من أجل عودة العمل، ولكنهم حاليا نسوا الالتزام بالإجراءات، رغم الانتشار الرهيب للفيروس الذي نراه حاليا.

تشغيل المنشآت السياحية بـ50%

وأضافت «الحديدي» في برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، الاثنين: «السؤال بقى.. هل هنسيب الدينا سداح مداح، ونقول خلاص قربنا على اللقاح؟؟ مينفعش نترك الناس لفكرة الوعي، ونقول خلاص ربنا معاهم.. أنا مش بطالب بالإغلاق، أو تقسيم البلد إلى قطاعات تُغلق على حسب عدد الإصابات، وكل ما تطالب به هو الرقابة التي وضعتها الدولة بالفعل، ومنها تشغيل المنشآت السياحية بـ50% فقط، وخاصة في المطاعم والمحلات.. وبعد ما رجعوا للشغل الترابيزات ملزقة في بعض، وفي كل الأماكن لا يوجد من يراقب على نسبة الـ50%».

تطبيق تعليمات وزارة الصحة

وتابعت: «أنا مش بطالب إلا بتطبيق تعليمات وزارة الصحة، ويجب تطبيق القرارات على المقاهي والمولات، وحتى الشيشة عادة للظهور مرة أخرى وأصبحت عادية جدا، دون أي خجل، ولا يوجد مراعاة للتباعد الاجتماعي، أو نسبة الـ50%.. أما الحفلات فهي موجودة، وهذا قرار لا يُطبق، ويجب تطبيقه، وهناك حفلات يُعلن عنها في الكريسماس والعام الجديد، يا جماعة إحنا بنعمل القرارات ولا ننفذها، ثم نتكلم عن وعي المواطن».

عدم وجود الكمامة في المواصلات

وأكدت: «الكمامة مش موجودة، لا في المواصلات ولا المترو، ولكن تطبيق القواعد يكون لحماية المواطن، وكل ما نطالب به هو تطبيق الضوابط التي وضعتها الدولة.. إحنا مش حاطين ضوابط وقواعد حبر على ورق، ويجب عودة الحملات على المقاهي والمطاعم، والكافيهات، وفكرة ترك الناس لوعيها أثبتت في الموجة الأولى فشلا ذريعا، ولا أحد يريد أن نصل لمرحلة الإغلاق كما حدث في الموجة الأولى».

وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني الذي ستطلقه وزارة الصحة سوف يعمل الأسبوع المقبل، والفئات الأولى التي ستحصل على اللقاح هم الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.