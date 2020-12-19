لميس الحديدي: هنقضي السنة الجاية كلها بالكمامة.. والناس مش قلقانة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن العالم كله يلغي احتفالات الأعياد والكريسماس بسبب فيروس كورونا، ورئيس الوزراء البريطاني أعلن هذا القرار وتقييد الأوضاع في لندن، كما أنه جرى تطبيق الغلق في ألمانيا وإسبانيا بالإضافة إلى دولة البرازيل، مشيرةً إلى أن الجميع يطبق إجراءات احترازية مشددة، وكان يحدو العالم الأمل في تخفيف هذه الإجراءات مع الأعداد وتعود في يناير بعد الأعياد، ولكن رغم أن التطعيمات مستمرة وتم اعتماد موديرنا كلقاح جديد في أمريكا، لكن لا أعياد كريسماس هذا العام.

وزارة السياحة ألغت احتفالات الفنادق

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «أون»: «في مصر بدأت الكنائس في اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، وأعلنت وزارة السياحة إلغاء كافة الاحتفالات داخل الفنادق في أعياد الميلاد ورأس السنة، يعني العالم كله تُقبل عليه الأعياد ولا يحتفل بها».

وتابعت: «السنة القادمة كلها سنقضيها بالكمامة، مش هسنيب الكمامات حتى تتوفر مناعة القطيع، أي تطعيم 70% من المواطنين حول العالم وهو رقم ضخم جدًا، ونتمنى من الجميع أن يأخذوا حذرهم، وأشعر أن المواطنين ليسوا قلقين، وفي احتفال دير جيست كنت واحدة من 3 أو 4 أشخاص ترتدي الكمامة».

وأشارت، إلى أنه جرى اعتماد لقاح موديرنا، ومن المتوقع اعتماد لقاح أسترازينيكا قبل نهاية شهر ديسمبر، بالإضافة إلى وجود لقاحي «فايزر- بيونتيك» و«سبوتنيك V».

ولفتت، إلى أن الوطن العربي به 5 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، وشاركت مصر والإمارات والمغرب في التجارب السريرية للقاحات الصينية «سينوفارم» وحصل على الاعتماد في الإمارات فقط، كما أن الكويت والسعودية وعمان والبحرين أعلنت نيتها استخدام لقاح فايزر، واعتمدت البحرين بشكل طارئ لقاح سينوفارم الصيني.