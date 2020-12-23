غدا.. كنائس الكاثوليك تقيم قداسات عيد الميلاد بحضور مندوبين عن السيسي

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أنّها ستقيم مساء غد الخميس، قداسات عيد الميلاد المجيد، بناءً على قرار السينودس البطريركي برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، بنفس الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الكنيسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إمكانية إضافة قداس آخر يوم عيد الميلاد المجيد صباح الجمعة المقبل، بحسب احتياج كل رعية بالتنسيق مع مطران كل إيبارشية، وذلك لتقليل أعداد الحاضرين في كل قداس من أجل سلامة المصلين.

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس العيد بمدينة نصر

ومن المقرر أنَّ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، في التاسعة من مساء غد الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، في القاهرة، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، والسفراء الأجانب بالقاهرة، وممثلين عن رئيس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة شعبية محدودة في إطار اجراءات وتعليمات السينودس البطريركي للكنيسة.

الكنائس الكاثوليكية تحتفل بعيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي

وتحتفل جميع الكنائس الكاثوليكية في مصر والعالم يومي الخميس والجمعة بعيد الميلاد المجيد طبقا لتقويم الكنائس الغربية، ويترأس قداسات العيد مطارنة وأساقفة تلك الطوائف ومنهم المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية وأورشليم والأردن للأرمن الكاثوليك، الذي سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الخميس، بكنيسة القديسة «تريزا» الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة، على أن يترأس قداس آخر صباح الجمعة، ببطريركية الأرمن الكاثوليك بوسط القاهرة.

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركة الطوائف المسيحية في مصر احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد كل عام عبر ايفاد مندوبين عنه لحضور تلك الاحتفالات وتقديم التهاني لرؤساء الطوائف بتلك المناسبة.

وتتضمن الاجراءات التي اتخذتها الكنائس لإقامة عيد الميلاد في ظل استمرار موجة تفشي فيروس كورونا المستجد، الحرص على ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتطهير الكنائس وتعقيم المصلين والمشاركين في تلك الاحتفالات.