الكنيسة تعلن وفاة كاهن جديد بـ كورونا.. والبابا يعزي الأنبا بسنتي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، وفاة القس روفائيل ميخائيل، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة، التابعة لايبارشية حلوان والمعصرة، عن عمر تجاوز ستين عاما، قضى منها ما يقارب 24 سنة في الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقدم بالعزاء إلى الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة القس روفائيل ميخائيل.

وبحسب بيان رسمي للكنيسة، فإن الكاهن الراحل ولد يوم 7 أكتوبر 1960، وسيم قِسًّا بيد الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية، في 7 مارس 1997.