كنائس التقويم الغربي تقرر إقامة قداسات «عيد الميلاد» رغم كورونا

تحتفل كنائس التقويم الغربي «الكاثوليك والإنجليكانية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس»، الجمعة 25 ديسمبر الجاري، بـ«عيد الميلاد المجيد»، وتقيم الكنائس «الكاثوليكية والأسقفية» قداسات العيد مساء يوم الخميس المقبل، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس العيد بكنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، والمطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، قداس العيد في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

فيما ينظم رؤساء كنائس الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن الكاثوليك قداسات العيد، صباح 25 ديسمبر.

وقررت تلك الكنائس إقامة قداسات الصلاة بمشاركة شعبية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، بناء على قرارات الهيئات العليا داخلها التي ناقشت تلك الترتيبات في ظل دخول مصر الموجة الثانية من الوباء القاتل.

وأعلنت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر، برئاسة دكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية، إنه بناء على اجتماع اللجنة الطبية قررت الكنيسة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد في الـ24 ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء، مع توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين، بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين، مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد، وأن يقام احتفال في 25 ديسمبر بالإجراءات نفسها.

بينما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر التي تحتفل بعيد الميلاد يوم 24 ديسمبر، أنه بناء على قرار السينودس البطريركي برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، فسيتم إقامة قداس عيد الميلاد في كل الكنائس بنفس الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الكنيسة، ويمكن إضافة قداس آخر يوم العيد صباحا، بحسب احتياج كل رعية بالتنسيق مع مطران كل إيبارشية، وذلك لتقليل أعداد الحاضرين في كل قداس.

وأعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، استمرار الصلوات في الكنائس بمصر، حيث لم تُصدر تعليمات رسمية بالإغلاق على مستوى الدولة.

وقالت البطريركية في بيان لها: «على أن يُراعى خلال الخدمات الكنائسية التعليمات الوقائية لوباء كورونا. وذلك بارتداء المصلين القناع الواقي، وجود المطهرات عند مدخل الكنيسة، تجنب التجمع داخل الكنيسة بالتباعد الاجتماعي بين المصلين بأن يكون عدد المصلين بنسبة 25% من مساحة الكنيسة».

وتشهد الكنائس إجراءات أمنية مشددة خشية وقوع أي أعمال إرهابية، حيث تتولى قوات الأمن تأمين الكنائس من الخارج، فيما يقوم كشافة الكنيسة بتنظيم الكنيسة وتأمينها من الداخل، وتم منع وقوف السيارات أمام الكنائس، والتأكد من بطاقات الهوية ووشم الصليب للمصلين، ومنع دخول الألعاب النارية أو حملها، والتنبيه على الأقباط بعدم التجمع أمام الكنائس عقب القداسات والانصراف فورا إلى منازلهم.