تنسيق عمالي بين مصر ولبنان لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

لازالت أزمة كورونا تلقي بظلالها السلبية على الطبقة العاملة، حيث أثرت بشكل كبير على العمال والموظفين، وفي هذا الإطار حرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على إجراء العديد من المباحثات، وكان أخرها بحث جبالي المراغي رئيس الاتحاد، مع حسن فقيه نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، سبل تطوير التعاون المشترك بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد العمال، حول اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد، تم مناقشة القضايا النقابية والعربية المشتركة، ووضع العمال في المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا.

تنسيق لمواجهة الحصار الاقتصادي

وأسفر اللقاء عن التوافق بين الاتحادين على ضرورة التعاون المصري اللبناني، والتأكيد على العلاقة المشتركة بين الاتحادين، والعمل على وحدة الحركة النقابية العربية والوطنية في جميع الأوطان من أجل الحفاظ على قوّة ومناعة الاقتصاد وتطوّر وازدهار البلاد، والحفاظ على مكتسبات العمال، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وكذلك التنسيق من أجل مواجهة المشاريع المعادية والناجمة عن الحصار الاقتصادي والإرهاب والاحتلال وجائحة كورونا.

وجرى التطرق إلى تداعيات الانفجار المروع الذي وقع في بيروت في 4 أغسطس الماضي، وتأثيره على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى العمال بشكل خاص.

ويلتقي حسن فقيه، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، خلال زيارته إلى القاهرة بعدد من المسؤولين ذات الصلة بملف العمل والعمال.

وظهر فيروس كورونا، في نوفمبر 2019، في دولة الصين، واجتاح العالم وتسبب في خسائر بشرية تقترب من 2 مليون حالة وفاة حول العالم، وألقى بظلاله السلبية على الاقتصادي العالمي.