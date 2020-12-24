لو بطلنا نحلم نموت.. فريق «إيكيدو» الخارجة يبحث عن «بساط وقاعة تدريب»

رغم أن فريق «الأيكيدو» بمركز شباب الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حصد في 2020 على المركز الأول في بطولة الجمهورية التي نظمها الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو، بحصده 47 ميدالية ذهب و10 فضيات و7 برونزية، بإجمالي 64 ميدالية، وفي 2019 حصل على 39 ميدالية ذهبية و6 فضية، سبقها 28 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية في بطولة الجمهورية التي جرت في 2018 بالمركز الأولمبي بالمعادي في محافظة القاهرة، إلا أن نقص الإمكانات وصغر قاعة التدريب لم يقف عائقا دون تحقيق جُل هذه الميداليات، ومازال الفريق بأحلامه البسيطة من توفير بساط إيكيدو وقاعة للتدريب، يسعي لتحقيق المزيد ويسعي للعالمية.

«آى Ai»، «كى ki»، «دو Do»، أو «الآيكيدو»، هي لعبة من الألعاب غير المنتشرة في الوطن العربي، وذلك لندرة المدربين المتميزين في هذا المجال، وهي كلمة يابانية مكونة من ثلاث أجزاء وهى، «آى Ai»، تعنى الانسحام أو التوافق، «كى ki» وتعنى الطاقة الكامنة والتي من الصعب استحضارها، و«دو Do» وهي تعنى طريقة اللعب التي يقوم بها، وتعتبر من أكثر الألعاب التي تصل بممارسها إلى أعلى مستوى من النقاء الذهني، وتتطلب قدرة الفرد العالية في استخدام نقاط الضعف في الخصم وذلك حتى يمكنه التغلب عليه بسهولة ويسر.

يختلف الوضع بعض الشيئ بمحافظة الوادي الجديد، مع كابتن فولي أبو حسيبة، مدرب كاراتيه مسجل بالاتحاد حاصل على حزام أسود «5Dan» كاراتيه، مدرب كونج فو مسجل بالاتحاد، حاصل على حزام أسود أيكيدو 2 Dan ومدرب معتمد من الاتحاد الدولي للايكيدو، وهو مؤسس فن الأيكيدو في مدينة الوادي الجديد.

في ديسمبر 2020، حصد فريق «الأيكيدو» بمركز شباب الخارجة في محافظة الوادي الجديد، المركز الأول في بطولة الجمهورية التي نظمها الاتحاد المصري للجودو والايكيدو، وجرت على ملاعب طلائع الجيش، وحقق47 ميدالية ذهب و10 فضيات و7 برونزية بإجمالي 64 ميدالية خلال منافسات البطولة بأعمار مختلفة بواقع 3 ذهب، 4 فضية،1 برونز فوق 16عامًا، و8 ذهبيات، 2 فضية فتيات تحت 12 عامًا، و21 ذهبا و 2 فضية و2 برونزية أولاد تحت 12 عامًا، والشباب 8 ذهبيات 2 فضة والفتيات 7 ذهبيات و2 برونز.

يقول الكابتن فولى أبو حسيبة أول مدرب لفنون الأيكيدو بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الصدفة البحتة سنة 2000 جمعته بالكابتن النميري عبدالله في إحدى دورات الاتحاد الأفريقي للكاراتيه بستاد القاهرة، طلب منه تعليم أحد الحركات الصعبة في لعبة الكاراتيه مقابل تعليمه لعبة الايكيدو، وقد كان، إلى أن جاءت 2012.

واصل كابتن فولي حديثه، «اجتهدت في التمرين على هذا الفن القتالي الجديد، تواصلت مع الشيهان محمد السيد الأب الروحي لفن الايكيدو في مصر، كنت أسافر للقاهرة مسافة 700 كيلومتر سفر من الوادي الجديد للتدريب وأداء اختبارات الأحزمة الخاصة بي، بداية من الحزام الأصفر، وكان الشيهان السيد، يرسل لي فيديو الحزام وأسافر بعدها لاجتياز الاختبار والحصول على الحزام».

تابع فولي، «في الحزام الأزرق أقنعت الشيهان محمد السيد بالحضور للوادي الجديد لمنحي الحزام وإنشاء فريق ايكيدو كامل في الوادي، وقد كان هذا الحلم هو المحرك الأساسي لبذل الجهد والوقت في إنشاء فريق ايكيدو ولايزال الحلم مستمرا وقد تحقق منه نسبة كبيرة».

واستكمل فولي حديثه قائلًا، «في 2013 بدأت تكوين الفريق، بمشاركة 30 لاعبا ولاعبة، سعيًا مني لإنشاء أكبر مدرسة ايكيدو في محافظة الوادي الجديد تضم مختلف الفئات العمرية، ووصل عدد اللاعبين إلى ما يزيد عن 200 لاعب أصغرهم طفلة عمرها 4 سنوات ونصف، وأكبرهم طبيب عمره 64 سنة»، مضيفًا أن شيهان العرب محمد السيد عمر يحضر كل 3 شهور لتقييم اللاعبين وتسليم شهادات اختبارات الايكيدو لجميع الأحزمة واختبارات الأحزمة (الاسود) و(والكيو) تحت إشراف الاتحاد المصرى للجودو والأيكيدو والسومو والاتحاد الدولى الاى كى كاى باليابان وتم اختبار 20 لاعبا لدرجة الحزام الأسود دان 1.

ويضيف ناصحًا اللاعبين الجدد ومن يرغب في تعلم الأيكيدو، إذا لم يكن لك هدف في الحياة فإن رياضة الإيكيدو ستعلمك معنى الحياة، أعرف قدرات نفسك، وأعلم أن بداخلك طاقات عظيمة، تستطيع أن تنجح وتتميز ومن ثم تصبح قادر على مساعدة غيرك من الناشئين ويقول إن الايكيدو هو الوسيلة لتوافق الطاقة الداخلية مع العالم من حولك.

وناشد المدرب المسئولين عن الرياضة بالوادي الجديد، توفير بساط تدريب إيكيدو وقاعة تليق بعدد وإنجازات الفريق، حيث أن القاعة صغيرة وبساط التدريب ممزق ومتهالك وهو في الأصل بساط كاراتيه جهز به فولي القاعة الحالية بالجهود الشخصية له ولفريق الإيكيدو بالخارجة.

تابعت كاميرا «الوطن»، جانبا من فعاليات التدريب في أهم منطقة آثرية بالوادي الجديد «معبد هيبس»، ومن داخل صالة الإيكيدو بمركز شباب الخارجة، بحضور فولى أبو حسيبة مدرب الفريق، وعدد من اللاعبين واللاعبات.

قال سينسية محمد فولي، الحاصل علي درجة نيدان من الاتحاد الدولي للاي كي كاي باليابان و4 ميداليات ذهبية، «كرمتني السفارة اليابانية بمصر بنادي هليوبوليس، وبدأت اللعبة منذ كنت في الصف الرابع الابتدائي، وأذكر عندما كنت في الصف الأول الثانوى، نفذت أحد حركات الإيكيدو مع زميل لي، وفوجئت بكافة طلاب المدرسة يرغبون في الانضمام للفريق».

وقالت اللاعبة إيناس محمد، إنها خريجة كلية الهندسة وتمارس اللعبة باحتراف، حيث حصلت على الحزام الأسود وتعمل مدربة فريق معتمدة رسميا حيث بدأت فيها لحبها فى العاب الدفاع عن النفس وتطورت حتى أصبحت مدربة وتتمنى أن تحقق لعبة الأيكيدو أقصى انتشار لها على مستوى المحافظة.

وأفادت اللاعبة بسمة على طالبة بكلية هندسة الاتصالات، أنها تمارس اللعبة باحتراف حيث اكسبتها الثقة فى نفسها وخاصة فى المواقف التى تستوجب الدفاع عن النفس، وأن تلك اللعبة تحتاج لتكنيكات عالية فى أداء الحركات بإتقان حتى تستطيع اللاعبة تحقيق تقدم فيها، وأضافت «كنت أدرس في جامعة سوهاج وكنت جبانة وشاهدت بنات تُضرب أمام عينى في الشارع جعلني أبحث عن لعبة أستطيع منها الدفاع عن نفسي، إلى أن عدت إلى الوادي الجديد، وتعرفت على معلمي كابتن فولي أبو حسيبة، وأنا الآن حاصلة على 5 ميداليات ذهبية».