الزراعة: الوادي الجديد خالية تماما من إنفلونزا الطيور «فيديو»

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه في حال اكتشاف أي اصابات بإنفلونزا الطيور، يتم اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية صارمة، مثل أخذ عينات على مساحة 9 كيلو حول المزرعة المصابة وجوارها، ويتم عمليات إعدام للطيور المصابة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه هذا الشأن، مشددا على أنه لا يوجد أي إصابات جديدة في مصر لإنفلونزا الطيور، ومنطقة الوادي الجديد خاليا تماما، وهي من المناطق التي بها فرص كبيرة جدا للاستثمار في مجال الثروة الداجنة.

تصدير الدواجن يضمن انضباط واتزان الأسعار

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن فرص مصر في تصدير الثروة الداجنة، يحقق الكثير للداخل المصري، حيث شاهدنا الفترة الأخيرة، توسعات كبيرة في مجال الاستثمار بالثروة الداجنة، بما يزيد من حجم المعروض، ويزيد فرص التصدير للخارج، ما يحافظ على انضباط واتزان الأسعار في الأسواق، وفرص للشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال وفرص التشغيل تزيد في هذا المجال فهي عبارة عن بنية كبيرة تقوم وتتوسع.

توسعات الدولة المصرية بمجال الإنتاج الداجني كان كبيرا جدا

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن حجم الجهود في قطاع الزراعة كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، وحجم استثمار الدولة في مجال الثروة الداجنة كبيرة جدا، وحجم التوسعات للدولة المصرية بمجال الانتاج الداجني كان كبير جدا في الفترة الأخيرة، «شفنا مساحات كبيرة في الأراضي في المناطق الصحراوية واستثمارات كبيرة، والدولة المصرية تهتم بالثروة الداجنة وخصوصا أنها من البدائل المناسبة جدا لتوفير البروتين الحيواني والمنافسة والتصدير بعد الاعتماد كمنشآت خالية من إنفلونزا الطيور، والشائعات التي تطال هذا المجال تؤكد أن هذا القطاع هام جدا يعمل به الكثير من المواطنين».