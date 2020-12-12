محافظ الوادي الجديد عن "الأرض الملتهبة": تفاعلات كيميائية غير خطرة

حرص اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، على تفقد منطقة الانبعاثات الغازية الواقعة بقرية الهنداو بمركز الداخلة، لمتابعة الموقف على أرض الواقع للمنطقة التي أثارت اهتمام المواطنين الفترة الأخيرة، نظرا لحدوث ظاهرة غريبة وهي صعود أدخنة كثيفة من الأرض دون معرفة أسبابها.

ووجه الزملوط، بأخذ عينات من المنبع والمنطقة المحيطة لتحليلها من قبل خبراء الجيولوجيا لدراسة الجدوى الاقتصادية من المكان لاستخدامها عين كبريتية للسياحة العلاجية أو كمنجم كبريت يتم تعظيم الاستفادة منه في عدد من الصناعات المختلفة.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، أنّ فرق عمل الهيئات البحثية المختصة التي نسقت معها المحافظة للتعاون في بحث ودراسة الظاهرة، انتهت من تقريرها الذي أكد على أنّ تلك الظاهرة نتجت من انبعاث غازات مرتفعة الحرارة من الطبقات السفلى الغنية بالمواد العضوية القابلة للاشتعال، التي تتفاعل مع المياه الجوفية التي تحتوي على عنصر الكبريت فتخرج من خلال فواصل بطبقات التربة على هيئة أبخرة محملة بالكبريت والأكاسيد، مطمئنا المواطنين بعدم وجود أي ظواهر خطرة أو شواهد تثير القلق.

من جهة أخرى، استجاب الزملوط لمطلب أهالي قرية بدخلو، بمد خط الطرد بمشروع الصرف الصحي لمسافه 350 مترا، بالجهود الذاتية من أهالي القرية، تمهيدا لمنع حدوث أي أضرار مستقبلية للمنازل المجاورة للمشروع في حالة حدوث عطل أو تسريب به.

جاء ذلك خلال متابعته لمشروع الصرف الصحي المتكامل الجاري انشائه بالقرية، يرافقه سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، ونبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، حيث تم الانتهاء من مد خطوط الانحدار ومحطة الرفع وتنفيذ خط الطرد بطول 1 كم، بتكلفه إجماليه 5.6 مليون جنيه.

ووجه الزملوط على سرعه تدبير الاعتماد اللازم للانتهاء من إنشاء محطة المعالجة لتشغيل المشروع وتقديم الخدمة لأهالي القرية.