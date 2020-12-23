عاجل.. وفاة عميد هندسة كفر الشيخ متأثرا بإصابته بكورونا 

توفى الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية هندسة كفر الشيخ، قبل قليل، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى جامعة كفر الشيخ.

وسجلت محافظة كفر الشيخ، وفاة 11شخصاً متاثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، موزعين على 5 مستشفيات، بواقع 5 حالات وفاة بمستشفي سيدي غازي المركزي ، و3 حالات بمستشفي عزل بلطيم ، وحالة بمستشفى صدر كفر الشيخ، وآخرى بمستشفى الحامول المركزي، وحالة بمستشفى فوه المركزي.

كما سجلت المستشفيات 8 حالات إصابة جديدة ممن أجروا تحليل الـpcr، بمعمل الزعفران المركزي المخصص لتحليل فيروس كورونا، بينهم حالة من بين المسافرين للخارج.

وكان مستشفى عزل بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، سجل 3 حالات وفاة متأثرين بفيروس كورونا، أمس عقب تدهور حالتهم بعد وضعهم في الرعاية المركزة.

وقال مصدر طبي، إن الحالات هي « و. أ. م. ا»، 80 عاما، « أ. ك. م. ع» 58 عاما، و« م. ح. ع. ا» 65 عاما، و تم تسليم الجثامين إلى ذويهم، بعد تغسيلهم داخل مشرحة المستشفى، طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة للموتى من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق، أكد مصدر طبي، وفاة حالتين متاثرين بإصابتهما داخل قسم عزل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وجرى تغسيلهما وتسليمهما إلى ذويهما، حيث خصصت الجامعة بوابة خاصة لمصابي الفيروس والمتوفين المتأثرين به، منذ تخصيص قسم عزل بمستشفى الجامعة.

كما سجلت المحافظة، أمس، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد سحب عينات من 32 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، تبين إيجابية 22 منها، بينما سُجلت سلبية 10 حالات.

وفي وقت سابق سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، 19 حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث سجل مستشفى الحامول المركزي حالتي إصابة بفيروس كورونا، كما سجل مستشفي صدر كفر الشيخ 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما سجل مستشفى حميات كفر الشيخ حالتي إصابة بفيروس كورونا.