صور.. طلاب هندسة كفر الشيخ يصممون "روبوت متعدد المهام"

نفذ طلاب الفرقة النهائية بكلية الهندسة، شعبة الحاسبات والنظم بجامعة كفر الشيخ، روبوت مصريا كامل الصنع متعدد المهام " MIRO" في مشروع تخرجهم تحت إشراف دكتور تامر مدحت متولي، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتور غادة مصطفي هميسه، مدرس بقسم الهندسة الكهربية.

وشارك 7 طلاب في المشروع، وهم: عبدالحليم إبراهيم حسين، قائد الفريق، محمد أيمن العدوي، محمد زغلول غازي، عمار الشاملى الغندور، علا عطية عيد، بسنت رضا الدفراوي، ونادية أحمد شلبي.

وأوضح الطلاب أن الروبوت يمكن التحدث معه باللغتين العربية والإنجليزية ويلتقط الصور ويتعرف على الأشخاص ويقوم بالتحرك طبقًا لمسارات محددة بالخريطة ويتفادى الاصطدام بالحواجز والمتغيرات حتى الوصول إلى هدفه أوتوماتيكياً ومزود أيضا بنظام تحكم عن بعد من الموبايل من خلال تطبيق أندرويد.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، في بيان له اليوم، الثلاثاء، بالمشاريع الطلابية التي تم تصميمها وتنفيذها بأيدي طلاب السنة النهائية، شعبة هندسة الحاسبات والنظم، مؤكداً أن مشاريع التخرج لهذا العام تميزت بأنها مبتكرة ومتميزة في الأفكار والتصميم والتنفيذ وكافة النواحي التطبيقية والعلمية.

ودعا رئيس الجامعة خريجي كلية الهندسة لأن يكونوا على قدر المسئولية وسفراء لجامعتهم بالجد والاجتهاد والمثابرة والإخلاص والأمانة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

وطالب الخريجين بالتواصل الدائم مع الجامعة من خلال رابطة الخريجين والدراسات العليا والتعليم المستمر، لعرض الآراء البناءة والفكر المستنير لصالح دعم منظومة التعليم والبحث العلمي في الجامعة.

وفي وقت سابق، أشرف الدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، على مشروعات التخرج الخاصة بطلبة كلية الهندسة بالجامعة، والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي لطلاب شعبة هندسة الحاسبات والنظم.

وقال مدحت، إنه أشرف على 3 مشروعات وهي "تصميم روبوت ذكي متعدد المهام (MIRO)، ومن خلاله يمكن التحدث معه باللغتين العربية والإنجليزية، كما يلتقط الصور ويتعرف على الأشخاص، ويتحرك طبقا لمسارات محددة (خريطة) ويتفادى الإصطدام بالحواجز المفاجئة والمتغيرة حتى الوصول إلى هدفه".

وأضاف أن المشروع الثاني هو تصميم وتطوير تطبيق نتائج الطلاب (نظام التشعيب والكنترول)، والثالث تصميم وتطوير تطبيق لتسويق العقارات (سكني)

ووجه وكيل كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ، الشكر للطلاب المشاركين في المشروعات، متمنياً لهم التفوق في حياتهم العملية.