تفاصيل زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى المغرب

في زيارة تعد الأولى من نوعها، أجرى الوفد الإسرائيلي- الأمريكي المشترك محادثات رفيعة المستوى أمس الثلاثاء مع مسؤولين مغاربة، بالإضافة إلى الملك محمد السادس، حيث أعلنت إسرائيل والمغرب أنهما ستتحركان بسرعة لفتح البعثات الدبلوماسية في كل بلد.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، توجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، مع وفد إسرائيلي - أمريكي مشترك إلى الرباط على متن أول رحلة جوية تجارية من إسرائيل إلى المغرب، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين في العاشر من ديسمبر الجاري.

وعقب الاجتماع بين المسؤولين، أصدر ممثلون عن الدول الثلاث وهم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكوشنر وبن شبات، إعلانًا ثلاثيًا تضمن التزامًا «باستئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين نظيرين إسرائيلي ومغربي» بحلول نهاية الشهر المقبل، بحسب وسائل الإعلام المغربية.

وبالإضافة إلى خطط إعادة فتح مكاتب الاتصال، وقّعت إسرائيل والمغرب على أربع مذكرات تفاهم حول مواضيع مختلفة من أجل تعزيز اتفاق التطبيع بينهما، حيث تناولت الاتفاقيات الطيران المدني وبحوث الموارد المائية والتمويل.

ونص اتفاق رابع على تنازل البلدين عن متطلبات تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة. وسيظل حاملو جوازات السفر العادية بحاجة إلى تأشيرة لزيارة الدولة الأخرى، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

كما شهدت الزيارة توقيع الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب على مذكرتي تفاهم، تعهدت فيهما واشنطن بالاستثمار بكثافة في البلاد بما يزيد عن 4 مليارات دولار في صناديق متنوعة، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل قد توقفت في عام 2000، إلا أن العلاقات التجارية بين إسرائيل والمغرب لم تتوقف، فبين عامي 2014 و 2017 بلغ حجم التبادل التجاري 149 مليون دولار، بحسب إحصائيات نشرتها الصحف المغربية.