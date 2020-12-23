قرارات علاج على نفقة الدولة بـ454 مليون جنيه في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن استصدار 635 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 454 مليون جنيه بدايةً من يناير 2020 وحتى الأن.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح له اليوم، إن إجمالي ما تم استصداره من قرارات علاج علي نفقة الدولة منذ بداية شهر يناير 2020 وحتي الآن بلغت حوالي 635 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 454 مليون جنيه ، كما تم استصدار 280 ألف قرار علاج لمرضى الفيروسات الكبدية بتكلفة 26 مليون جنيه بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف "مكي" أنه تم تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار عام 2020م في عدة مجالات طبية تضمنت صرف علاج وأدوية لمرضى الأمراض المزمنة «الضغط والسكر» لمن تم فحصهم بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وحالات غسيل كلوي بالإضافة إلى صرف العلاج لمرضى الفيروسات الكبدية.

وأشار إلى فحص حوالي 3000 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة مؤكدا استمرار أعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها.

من جهة أخرى، شنت فرق التفتيش الصيدلي والإدارة العامة للصيدلة بالدقهلية 970 حملة تفتيشية مفاجئة خلال شهر نوفمبر 2020 حررت خلالها 125 محضرا للصيدليات العامة والخاصة والمخازن.

وشنت الإدارة حملات تفتيشية على صيدليات الخدمة الليلية بمختلف المحافظة، والتفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية بواقع 41 حملة تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي لهذا العام 2020.

كما قامت فرق التفتيش الصيدلي بالتفتيش المفاجئ على عدد 180 مركزا طبيا ووحدات صحية بمعرفة الإدارات والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، و تم استصدار 30 قرارا لترخيص مؤسسات صيدلية.

ووجّه الدكتور سعد مكى الشكر لفرق التفتيش الصيدلي بالإدارات الصحية وكذلك الشكر والتقدير للإدارة العامة للتفتيش الصيدلي والإدارة العامة للصيدلة بالمديرية على الجهد المبذول، وحث فرق التفتيش على بذل المزيد من الجهد لإحكام الرقابة على سوق الدواء.