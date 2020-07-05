استجابة لـ"DMC".. علاج "عم عاطف" أقدم شيّال في مصر على نفقة الدولة

استقبل الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، اليوم حالة "عم عاطف.. أقدم شيال في مصر"، بمقر مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم، في استجابة سريعة للاستغاثة التي عرضها برنامج "مساء dmc"، أمس، وقدمته الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة "DMC".

المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء: لجنة الاستغاثات الطبية تعمل ليل نهار للاستجابة السريعة مع الحالات

وأكّد "المصري"، أنَّ الاستغاثة تمّ رصدّها من قبل فريق الرصد بلجنة الاستغاثات الطبية، وتمّ التواصل مع الحالة ودعوته للحضور لمقر المجلس، موضحًا أنّ اللجنة تعمل ليل نهار، للتواصل وتحقيق الاستجابة الفاعلة للحالات الطبية التي تحتاج التدخل السريع، بمتابعة دورية دؤوبة من رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً لتوجيهات دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية متطلبات المواطنين وتفعيل قنوات تلقي الشكاوى منهم، لتحسين أوضاعهم وتقديم الخدمات الطبية على وجه الخصوص.

"عم عاطف" يشكو من انعدام الرؤية بأحد عينيه وضعف الأخرى.. والفحص يوضح إصابتها بمياه بيضاء

وعرض "المصري"، تقريراً على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلاله الخُطوات التي تمّ اتخاذها في التعامل مع حالة "عم عاطف"، حيث أفاد بأنَّه تمّ استقبال الحالة، وكان يشتكي من انعدام الرؤية في أحد عينيه، وضعف الرؤية في الاخرى، فتمّ إخضاعه لكل الفحوصات الطبية اللازمة، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

إرسال "عم عاطف" للقصر العيني رفقة أحد أطباء مجلس الوزراء تحضيراً لإجراء عملية مياه بيضاء على نفقة الدولة

وأشار إلى أنَّ الفحوصات تضمنت كشفاً على العين أجراه حاتم سعيد أستاذ الرمد بمستشفى قصر العيني، واتضح بصفة مبدئية أن لديه مياه بيضاء كثيفة على العين اليمنى، ثم تواصل مع هالة صلاح عميد كلية الطب بالقصر العيني، وطلبت إرسال المريض لاستكمال الفحوص والأشعات المطلوبة على العين، تحضيراً لإجراء عملية مياه بيضاء على نفقة الدولة، وتم إرسال "عم عاطف" إلى هناك برفقة أحد أطباء مجلس الوزراء.

وأضاف "المصري"، أنَّ المريض خضع لفحوص أخرى متعددة، تمّ إجراؤها للإطمئنان على باقي وظائف الجسم، في ضوء تقدم سنوات عمره، والجهد الذي يبذله لكونه يعمل شيّالاً، وتمّ إجراء رسم قلب، وموجات صوتية على القلب وتحاليل للسكر وسيولة الدم ووظائف الكبد والكلى، وذلك ضمن فحوص لازمة لاجراء التدخل الجراحي المطلوب على نفقة الدولة.

من جهته، توجه "عم عاطف" بالشكر لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، على الرعاية الطبية التي تلقاها، مشيراً إلى أنَّه لم يكن يتوقع هذا الاهتمام الكبير، وأشار بيده بعلامة النصر، وهو يُعرب عن سعادته بإجراء العملية المطلوبة، والاطمئنان على صحته.