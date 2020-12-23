«الأعلى للإعلام» يناقش معايير الدراما بحضور سوسن بدر ووفاء عامر والعدل

بعد نحو 3 أشهر من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إطلاق مبادرة «اعتز بفنك» خلال ورشة عمل يحضرها صناع الدراما وفنانين ونقاد، ينظم المجلس اليوم، حلقة نقاشية عن الدراما المصرية، حيث تم توجيه الدعوة إلى 25 شخصية من المنتجين والفنانين والمؤلفين والكتاب والمخرجين والنقاد الفنيين، لحضور الورشة وإبداء آرائهم في المعايير الحالية للدراما، سواء بالإبقاء عليها أو تعديلها، فضلا عن المساهمة في إطلاق المبادرة، تنفيذا لدور المجلس التوعوي.

دعوة أبوذكري ومها سليم وإيهاب فهمي

وقال مصدر مسئول بالمجلس لـ«الوطن»، إن المجلس وجه الدعوة لنحو 25 شخصية، ومن أبرز الحضور من المؤلفين مدحت العدل، ومن المنتجين كل من «حسام شوقي، وكريم أبوذكري، ومها سليم»، كما تم دعوة عدد من الفنانين من بينهم «سوسن بدر، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي».

وكان المجلس قد تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الطلبات من الفنانين والنقاد للمشاركة في المبادرة وورشة العمل.

وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس.

وتهدف الورشة لإعادة تقييم ضوابط الأعمال الدرامية في ضوء اختصاص المجلس بوضع أكواد للأعمال الدرامية، والتي تشمل «منع الألفاظ الخادشة للحياء، والتدخين، وشرب الخمور والمخدرات، والعنف غير المبرر، ومراعاة اللغة العربية».

هاشتاج وبرومو للترويج لمبادرة «اعتز بفنك»

وتتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.

ومن المقرر أن تشهد ورشة العمل إطلاق مبادرة «اعتز بفنك» والترويج لها إعلاميا بهدف تحسين الصورة الذهنية للفنانين وإبراز الإيجابيات، من خلال هاشتاج وبرومو، حيث سيتم مطالبة القنوات الفضائية بوضعه على الشاشات حتى حلول شهر رمضان المقبل.