بلاغ من «الصيادلة» لمكافحة المخدرات ضد 13 موقعا لبيع الأدوية

تقدمت نقابة الصيادلة، ببلاغ لمدير إدارة مكافحة المخدرات ضد 13 موقع يقومون ببيع الأدوية عبر الإنترنت، مطالبة باتخاذ اللازم لضبط القائمين على هذه المواقع والتي تبيع الأدوية بدون رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وأوضحت النقابة، أن هذه المواقع الإلكترونية والتي تم حصر بعضها هي: «صيدليات غازي، تطبيق يداوي، صيدليتي، دليل الأدوية الشامل، الروشتية، علاجي، بالشفا، تسوق من الصيدلية، دواء، يداوي، مزمن، كارت وياك، فيزيتا».

وأكدت نقابة الصيادلة في بلاغها أن هذه المواقع كيانات سرطانية يمكن أن تتخذ من المواقع الإلكترونية ستارا لترويج الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لشباب مصر ليقع فريسة للإدمان.

الصيدليات المنفذ الشرعي لصرف الأدوية

وشددت النقابة على أن الصيدليات المرخص لها من الجهة المختصة بوزارة الصحة هي المنفذ الشرعي الوحيد لصرف جميع الأدوية، وتخضع بالتالي لضوابط الرقابة من إدارة التفتيش الصيدلي.

وكانت نقابة الصيادلة، أعلنت أنها سبق وتقدمت بعدة بلاغات للنائب العام وجهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الإنترنت ضد الـ13تطبيق السابق ذكرهم، وتأتى تلك الإجراءات في إطار سعي النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونياً، حيث أنها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

كما تقدمت نقابة الصيادلة، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس ضد شركة علاجي حمل رقم 19914 بتاريخ 22-12-2020، بسبب بيع الشركة الأدوية للجمهور، عن طريق تطبيق إلكتروني يسمى «علاجي» بالمخالفة للقوانين، متهمة الشركة بتقديم إعلانات بطريقة مبتذلة وسيئة ومهينة للصيادلة أعضاء النقابة وتحقر من شأنهم بين أفراد المجتمع.

وأكدت النقابة أن تلك المواقع ارتكبت عدة مخالفات طبقا للقوانين مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المادة رقم 78 و79، ومخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.