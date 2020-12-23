محمد محسن وخالد تاج الدين يجريان مسحة كورونا في لبنان (صورة)

نشر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، صورة تجمعه بالمطرب محمد محسن، أثناء إجراء كل منهما «مسحة» في دولة لبنان للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

ويعد هذا اللقاء هو الأول الذي يجمع «تاج الدين» و«محسن» رغم عملهما في مجال الفن، حيث لم يلتقيا ولم يجمعهما أي لقاء فني.

وكتب الشاعر خالد تاج الدين، تعليقًا على الصورة التي تجمعه بالمطرب محمد محسن، عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلًا: «صدفة أول مرة نتقابل تكون في مسحة كورونا».

وانهالت التعليقات على الصورة التي تجمع الشاعر خالد تاج الدين، والفنان محمد محسن، ومطالبة المتابعين لهما بضرورة التعاون سويًا، وكتبت المطربة مي فاروق «فاتتني المسحة دي سبقتكم»، ليرد عليها «تاج الدين» ممازحًا إياها بقوله «كنتي هتنبسطي معانا أوي».

ووجه الشاعر خالد تاج الدين، رسالة لمتابعيه عبر «فيس بوك»، بقوله: «الفن رزق، ووصولك للناس رزق، مهما تعمل وتنتقد وتشتم برضه هيفضل النجاح من عند ربنا، وهو اللي مقسم الأرزاق، وكاتب مين ينجح لو بيقدم زبالة وإنت بتقدم جاتوه».

واستطرد «مش معنى كده إنك متجتهدش وتعافر، بالعكس خلي نجاحهم يستفزك تشتغل أكتر، وبدل ماتقدم عمل قدم ألف عمل، وربنا يوفق الجميع، وكلنا كنا صغيرين وكبرنا، محدش اتولد لقى نفسه خالد تاج الدين لوحده».

يعد الشاعر خالد تاج الدين، من أكثر الشعراء الذين سبق لهم التعاون مع الفنان عمرو دياب، وبدأ التعاون معه عام 2001 أي منذ نحو 19 عام من خلال ألبوم «أكتر واحد»، وقدم معه في ألبوم «سهران» أغنية «حلوة البدايات»، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، والتي تمثل عودة للتعاون من جديد بين «تاج الدين» والهضبة بعد تقديم أغنية «وعدتك» عام 2016 من خلال ألبوم «أحلى وأحلى».