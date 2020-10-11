خالد تاج الدين لعمرو دياب: كل سنة وأنت أصغر من اللي قبلها

نشر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، صور عدة تجمعه بالفنان عمرو دياب، احتفالًا بعيد ميلاده الـ 59 باعتباره من مواليد 11 أكتوبر 1961، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب تاج الدين، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا: أصحاب من 2001 وعِشرة 19 سنة من الجدعنة والصحوبية قبل الأغاني والنجاحات.

وتابع: من أول قبل الوداع لحد حلوة البدايات، تعيش وتمتعنا يا هضبة الفن، وكل سنة وإنت أصغر من السنة اللي قبلها.

ووصف خالد تاج الدين، نفسه بأكبر "بيج فان - معجب" بالفنان عمرو دياب.

وكان خالد تاج الدين، قد قال في تصريحات لـ"الوطن"، إن أغنية "حلوة البدايات" شارك بها في ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران" بعد غياب 4 سنوات عن التواجد بألبوماته، وبالتحديد منذ طرح أغنية "وعدتك" في البوم "أحلى وأحلى" عام 2016.

وأضاف تاج الدين "ولدت فكرة أغنية حلوة البدايات، خلال جلسة عمل جمعتني بصديقي عمرو مصطفى، بعد أن انتهى من تيمة لحنه وطلب مني الكتابة عليها، واعتدت مع مصطفى الكتابة على التيمة بشكل تلقائي وأنا جالس معه مثلما حدث في أغنيات ليلي نهاري عام 2004، وماله عام 2005، ولكن هذه المرة طلبت منه أن يتركني أذهب لمنزلي وأجلس أعمل عليها لمدة يومين".

وأضاف: "بعد يومين انتهيت من كتابة مذهب الأغنية ومطلعها الذي يقول حلوة البدايات كلها حكايات، وقام نادر حمدي بتوزيعه، أما عن باقي أبيات الأغنية فقد جرى كتابتها خلال تنفيذ في الاستوديو مع عمرو دياب".

وتابع: "الأغنية تم اختيارها بالصدفة خلال رحلة عودتي على الطائرة الخاصة لعمرو دياب من مدينة الرياض السعودية منذ عدة أسابيع، فحينها لم أقابل عمرو منذ عدة أشهر وحينما اجتمعنا معه على الطائرة، سمع الأغنية وأعجب بها كثيرا، وقرر تنفيذها عقب وصولنا".

وأشار تاج الدين إلى أنه من عشاق العمل مع عمرو دياب منذ أن تعرف عليه في ألبوم "أكتر واحد" عام 2001، لافتا إلى أنه يحاول من فترة لأخرى التواجد معه وكانت آخر مشاركة له مع دياب أغنية التأهل لكأس العالم "الفرحة الليلة".