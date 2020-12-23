قافلة «100 مليون صحة» تفحص عمال مصنع «200 الحربي» (صور)

أجرت قافلة تابعة لمبادرة «100 مليون صحة» فحصًا طبيًا لـ300 عامل من قطاعات مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «200 الحربي»، وذلك على مدار يومي 13، 14 ديسمبر، وتحت رعاية المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة المصنع القافلة الطبية لمديرية الصحة بالقليوبية -طبي ثان الخانكة.

جا ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الأمراض المزمنة، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.