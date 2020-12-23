عاجل.. الحكومة عن «سلالة كورونا الجديدة»: لا تغيير في الشدة والانتشار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، المنعقد حالياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إنَّها اجتمعت مع اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور حسام حسني، لمناقشة آثار التغيير الجيني على الإصابة.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، أنَّه لا يوجد أي دليل علمي بشأن تأثير السلالة الجديدة على معدل الإصابة أو شدتها أو انتشار الفيروس.

جاء ذلك في أول تعليق رسمي للحكومة على السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، والتي ظهرت مؤخراً في عدداً من دول العالم.

وتابعت: «تمّ الاتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس».

كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت رصدها لظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، موضحة أنَّ تلك السلالة تنتشر بصورة أكبر من سلالات الفيروس المعروفة بنسبة قد تصل لـ70%، لتفرض بعدها إجراءات احترازية مشددة لمجابهة مخاطر الفيروس.