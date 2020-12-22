قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، يجب الالتزام بالبروتوكولات العلاجية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، بالنسبة لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحة أن أفضل شيء للعلاج، أن يكون هناك مناظرة من طبيب متخصص، لكن إن كان هناك صعوبة في التواصل مع طبيب بشكل مباشر، من الممكن أن يكون العلاج عن بعد، ولكن على أقل تقدير أن يكون هناك متابعة مع طبيب، موضحة أنه يجب على مصابي كورونا التواصل مع رقم 105، والذي يرشد المواطنين المصابين بكورونا يذهبون لأي مستشفى ويعطيهم النصائح والإرشادات المختلفة.

الصحة: مسحة «pcr» نسبة دقتها 65% فقط

وأضافت «وجيدة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، أن مسحة «pcr» نسبة دقتها 65% فقط، وأصبحت متوفرة في أكثر من مكان، وأصبحت متواجدة في المستشفيات الجامعية، لافتة إلى أنه يجب أن يتم العمل على إعلان أماكن الفحص المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان من جديد، من أجل أن يعلمها الجميع بدلا من بعض المراكز الخاصة، والتي تكون النتيجة فيها خاطئة.

وتابعت أنه يجب على المتعافي من فيروس كورونا أن يتابع مع طبيب بعد التعافي خاصة في ظل الأدوية التي يحصل عليها، لأن بعض الأدوية قد تؤدي إلى مضاعفات في جسم الإنسان، وقد تؤدي إلى نزيف داخل الجسم.

يجب عمل دراسات لبحث وجود سلالة كورونا الجديدة في مصر أم لا

وأردفت أنه يجب العمل على الدراسات بشكل أكبر فيما يتعلق بشأن سرعة الانتشار لمعرفة إن كانت السلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا موجودة في مصر فهي السبب في سرعة انتشار المرض في مصر، لافتة إلى أن تلك السلالة من مميزاتها هي سرعة الانتشار وانتقال العدوى بين المواطنين.