الصحة: لقاح كورونا الصيني هو الأنسب للمصريين

قالت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن اللقاح الصيني يستخدم تقنية «الفيروس الميت»، وهي إحدى التقنيات المتواجدة في اللقاحات المطروحة حاليا، وهذا الفيروس لا يكون به ضرر في جسم الإنسان لأنه ميت، وهي أفضل تقنية بالنسبة للشعب المصري، لأنه قد تم استخدام تلك التقنية من قبل في عدد من اللقاحات المختلفة التي حصل عليها المصريون، والأطفال بشكل خاص، ويُحفظ اللقاح بشكل طبيعي مثل أي دواء، لافتة إلى أن مصر متعاقدة مع عدة شركات مختلفة بشأن اللقاحات.

الصحة: لقاح كورونا الصيني مجانا لكل المصريين

وأضافت «عاصم»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد شردي، أن اللقاح الصيني تم التعاقد معه كأولوية لأنه آمن أكثر بالنسبة للمصريين، ونفس الأمر بالنسبة للفاعلية فهو فعال وفقًا للتجارب التي تمت عليه خلال الفترة الماضية، مشددة على أن اللقاح يُصرف بشكل مجاني لكل المصريين.

تابعنا الدراسات والأبحاث على اللقاح الصيني

وتابعت أن وزارة الصحة تابعت الدراسات والأبحاث التي أُجريت على لقاح كورونا الصيني، والتي لم تُنشر ومُنعت من النشر، إلا أن الوزارة حصلت على تلك الأبحاث لبدء عمل التجارب الإكلينيكية على هذا اللقاح خلال فترة التجارب، والتي أُجريت على ثلاثة ألاف شخص.

يستهدف حماية الجسم من كورونا بالكامل

وأردفت أن من ضمن إيجابيات اللقاح الصيني أنه يستهدف فيروس كورونا بالكامل، ويعطي مناعة للجسم بالكامل ضد الفيروس وليس كجزء منه، وبالتالي فكرة التغير أو التحول في الفيروس، هذا أمر مغطى بالنسبة للقاح الصيني، حيث إنه وفقًا للدراسات أن التحول في الفيروس لا يؤثر على اللقاح، واللقاح قادر على حماية المواطن من الفيروس بشكل كامل.