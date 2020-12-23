وزيرة الصحة تعلن تخصيص مركز ووحدة صحية بكل محافظة لتلقي لقاح كورونا

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرأً حول آخر مستجدات وضع فيروس كوورنا في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته.

ونوهت وزيرة الصحة، إلى أنَّ هناك 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، نحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تمّ توفير 200 جهاز تنفس جديد يتمّ توزيعها على المستشفيات.

كما عرضت وزيرة الصحة، موقف اللقاحات، مؤكّدة أنَّه جار الانتهاء من الإختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع المقبل عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.

وأضافت وزيرة الصحة، أنَّه سيتمّ إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتمّ تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتمّ تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.

وأكّدت أنَّه تمّ الاجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجيني على الإصابة، التي أكّدت أنَّه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس.

وبينت وزيرة الصحة، أنَّه تمّ الإتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.