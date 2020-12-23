وفد «التخطيط» يتابع مشروعات الدقهلية: تدوير القمامة يوفر 600 وظيفة

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظة الدقهلية لمتابعة المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في ضوء جهود الوزارة نحو تعزيز المتابعات الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بكل محافظات الجمهورية والوقوف على ما تمّ إنجازه من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 - 2021.

وأكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنَّ هناك العديد من الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وتولي خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن برنامج زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة الدقهلية، جولات ميدانية على عدد من المشروعات الجارى العمل بها من مشروعات الخطة المشار اليها بنطاق الدقهلية في كل من سندوب بالمنصورة وقري مركز ومدينة نبروه وذلك للمتابعة على الطبيعة أعمال تنفيذ هذه المشروعات.

ومن أهم المشروعات التي تناولتها زيارة وفد الوزارة مشروع مصنع تدوير القمامة بمدينة سندوب وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 255 مليون جنيه وتنتهي كل الأعمال في المشروع أبريل 2021، ويتعامل المصنع مع 80% من المخلفات للاستفادة منها وبيعها، ومن المتوقع أن يسهم المصنع في توفير فرص عمل للشباب بما لا يقل عن 100 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 500 فرصة عمل غير مباشرة.

وتضمنت الزيارة متابعة الانتهاء من إنشاء مرسيين للأتوبيس النهري بطلخا، ويعد هذا المشروع أحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وقد تمّ تجهيزه وفقاً لاحدث المواصفات وتمّ تسليمه لشركة قطاع خاص لإدارته وتشغيله.

وتبلغ تكلفة عمل المرسى الواحد 8.5 مليون جنيه ويساعد الأتوبيس النهري في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل الانتقال بين مركزي طلخا والمنصورة، ويقدم الخدمة للمواطنين بسعر رمزي (5 جنيهات) وللطلاب بسعر 3 جنيهات من خلال عدد من الرحلات على مدار اليوم والوقت بين كل رحلة وأخرى ثلث ساعة.

كما تناولت الزيارة متابعة مشروعات الرصف بالمحافطة ومنها رصف طريق «نشا - نبروة»، حيث تمّ اعتماد 5 ملايين جنيه للمشروع بخطة عام 2020-2021 ويبلغ طول الطريق 3.5 كم (تمّ الانتهاء من 1.5 كم، ووضع طبقة رصف واحدة بطول 2 كم) بنسبة تنفيذ 75% ومتوقع الانتهاء من الطريق خلال شهر

وخلال الزيارة، التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمود السيد رئيس هيئة تخطيط إقليم الدلتا، والوفد المرافق لهما.

واستهدف اللقاء، استعراض ومناقشة معدلات تنفيذ أعمال المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية لعام 2020-2021 بالدقهلية، والتي تبلغ قيمة استثمارتها 611 مليونًا و710 آلاف جنيه، وذلك في مجالات الرصف والكهرباء وتدعيم متطلبات الوحدات المحلية، وايضا تحسين البيئة.

وثمن محافظ الدقهلية جهود ودعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة الدقهلية والتي كان من اهمها مضاعفة استثمارات الخطة لهذا العام بالدقهلية، مما أسهم في زيادة عدد المشرعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية التي تتضمنها مشروعات الخطة.