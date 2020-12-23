أبرزها القضاء على الفقر.. 25 مليار دولار فاتورة تحقيق 17 هدفا تنمويا

تلقت مصر تمويلات تنموية خلال عام 2020 تقدر بـ 9.8 مليار دولار من مؤسسات تمويلية دولية وإقليمية، رغم الظروف الراهنة نتيجة جائحة كورونا، بحسب تقرير وزارة التعاون الدولي، الصادر أمس الثلاثاء.

محفظة التعاون الدولي تمثل 23% من دين مصر الخارجي

التقرير أشار إلى أن محفظة مصر التنموية بلغت 25 مليار دولار، وتمثل 23% تقريباً من الدين الخارجي لمصر، موزعة على 377 مشروع في جميع أنجاء الجمهورية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.

القضاء على الفقر على رأس الأولويات

أوضح التقرير أن الوزارة تمضي في إطار رؤية الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بحلول 2030، وعلى رأسها القضاء على الجوع والفقر وتوصيل المياه النظيفة والصرف الصحي ومد الخدمات للمواطنين.

وكشفت الأرقام الواردة بالتقرير، توزيع محفظة مصر التمويلية على تنفيذ الأهداف السبعة عشر بشكل تفصيلي، وشملت:

التمويلات التنموية المخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر

1 - القضاء على الفقر 1.3 مليار دولار

2 - القضاء على الجوع 486 مليون دولار

3 - الصحة الجيدة والرفاه 1.44 مليار دولار

4 - التعليم الجيد 2.3 مليار دولار

5- المساواة بين الجنسين 82 مليون دولار

6 - المياه النظيفة والنظافة الصحية 4.9 مليار دولار

7 - طاقة نظيفة وأسعار معقولة 5.9 مليار دولار

8 - العمل اللائق ونمو الاقتصاد 1 مليار دولار

9 - الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية 5.7 مليار دولار

10 - الحد من عدم أوجه المساواة 16 مليون دولار

11 - مدن ومجتمعات محلية مستدامة 1.49 مليون دولار

12 - الاستهلاك والانتاج 45 مليون دولار

13 - العمل المناخي 365 مليون دولار

14 - الحياة تحت الماء 270 ألف دولار

15 - الحياة البرية 15 مليون دولار

16 - السلام والعدالة والمؤسسات القوية 240 مليون دولار

17 - عقد الشراكة لتحقيق الأهداف 20 مليون دولار

وأطلقت أمس الثلاثاء رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي متضمناً أبرز المجهودات خلال العام الجاري، لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.