وزيرة التعاون الدولي: التمويلات التنموية هي الأقل تكلفة في الاقتراض

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويلات التنموية لمصر، 9.8 مليار دولار مثلما تم ذكر ذلك في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، موضحة أن من أهم الأسباب في الوصول إلى هذا الرقم، هو أن مصر شريك حيوي ومهم، وينفذ ما يقوم بالتوقيع عليه، إلى جانب وجود الأمن والنمو الاقتصادي الواضح في مصر في الفترة الماضية، جعل أن مصر أصبحت صحيفة موثوقة للمستثمرين والشركاء بشكل كبير، وذلك واضح من خلال تمكين المرأة والمشروعات المتوسطة والتعليم والصحة وغيرها من المشروعات المختلفة، موضحة أن التمويلات التنموية هي الأقل تكلفة في الاقتراض.

وأضافت «المشاط»، خلال لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان أن «أي شخص يمثل مصر هو فخور، وهذا العام أنا فخورة بشكل كبير، خصوصا أن مصر حققت نجاح كبير اقتصاديًا في ظل جائحة كورونا، والحمد لله النمو الاقتصادي مرتفع على الرغم من هبوط الكثير من الدول اقتصاديا في ظل أزمة فيروس كورونا، ومازال هناك توقعات بأن النمو الاقتصادي سيرتفع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».

وتابعت أنه كان هناك مشاكل عديدة تواجه الاقتصاد المصري في السنوات الماضية، ولكن من خلال العمل على البنية التحتية ومشروعات التنمية، نجحت مصر في إصلاح كل تلك المشاكل والأخطاء، ومواجهة الصعوبات، موجهة الشكر لكل المسؤولين والوزارات التي شاركت في تحقيق هذا النجاح من خلال المشروعات الناجحة على الأرض.

وشددت على أن التمويلات التنموية، هي الأقل تكلفة والأطول في السداد والأكثر فائدة، لافتة إلى أن كل دولة لها بدائل للاقتراض، والتمويل التنموي هو الأقل تكلفة في الاقتراض حيث إن متوسط الفائدة 2.5%، ومدة تسديده متوسط من 20 لـ 25 سنة، وكل ذلك تسهيلات تساعد الدولة، ويكون عليها تكالب من بلاد مختلفة.