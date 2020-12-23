رأفت: القطار الكهربائي يشمل 12 محطة ويربط العاصمة الإدارية بالعاشر

قال المهندس أيسر رأفت مدير مشروع القطار الكهربائي، والمتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن محطة عدلي منصور تعتبر المحطة النهائية للخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن المحطة من أكبر المحطات الموجودة في الشرق الأوسط والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس الماضي، وتعد من أهم الإنجازات لأنها تشمل عدد محطات أخرى للنقل الجماعي منها القطار الكهربائي الجاري عمل محطته، بجانب وجود محطة السكة الحديد.

وأضاف رأفت، خلال لقائه مع أحمد الحسيني مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسام، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه من أهم المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً هو القطار الكهربائي الذي يصل إلى منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، لافتا إلى أنه يشتمل على 12 محطة 7 كباري Lrt و 4 كباري سيارات، وعدد 2 نفق Lrt ونفق سيارات ويشمل على 140 كيلو جسور وسكة حديد و140 كيلو متر أسوار وورشة العمرة الجسيمة على مسطح 80 فدان.

وتابع أن القطار الكهربائي يربط ما بين العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان وعدلي منصور، لافتا إلى أن الخط الثالث محطة عدلي منصور يعتبر أهم وأكبر خط موجود في الـ3 خطوط الخاصة بالمترو وبعد ذلك سيكون هناك المونوريل الذي يربط العاصمة الإدارية أيضاً مع محطة الاستاد، وبين السادس من أكتوبر وجامعة الدول.

وأكد أن كل هذه الخطوط تربط من خلال الخط الثالث ولدينا أكثر من محطة تبادلية، منها محطة بدر، متابعا: «حققنا نسب إنجاز كبيرة جدا ومرضية بالنسبة للقطار الكهربائي».