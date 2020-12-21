القومية للأنفاق: القطار الكهربائي السريع يربط جميع خطوط المترو

قال المهندس أحمد حسن خليل، رئيس قطاع التخطيط والدراسات في الهيئة القومية للأنفاق، إنه بعدما كان هدف الدولة هو إنشاء عاصمة إدارية جديدة ومحاولة نقل وربط كل المجتمعات العمرانية الموجودة داخل القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية شرقاً وبمدينة السادس من أكتوبر غرباً، لجأنا إلى إعادة دراسة النقل داخل القاهرة الكبرى فوجدنا أننا لا بد أن نربط غرب القاهرة الكبرى عن طريق خط المونوريل «القطار الكهربائي السريع»، الذي يبدأ من المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر مروراً بالمحور الخدمي بداخلها.

وأضاف "خليل"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه يتم عمل تجمع كبير حالياً في منطقة أكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة جديدة تسمى «سفنكس»، التي شرعت المجتمعات العمرانية في بدء التنمية بها، وأنه سيتم ربط مدينة السادس من أكتوبر بالمحور الخدمي لربط كل المجتمعات بمحور 26 يوليو كاملاً، مروراً بتقاطع طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وذلك مروراً بجميع التجمّعات بمدينة الشيخ زايد، المنصورية والمريوطية.

وتابع أن المونوريل يربط أهم محطة، وهي الخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة وادي النيل، فالخط الثالث للمترو يربط جميع الخطوط الأول والثاني للمترو في مناطق محطات تبادلية، وصولاً لمحطة الاستاد الذي به مشروع العاصمة الإدارية بطول 56 كيلومتراً، والذي يبدأ بشارع يوسف عباس، وصولاً إلى شارع ذاكر حسين، ومن ثم الوصول إلى محور المشير طنطاوي حتى يصل إلى القاهرة الجديدة في شارع التسعين، وصولاً إلى محمد بن زايد الشمالي وحتى الوصول للعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن المحطة التي سيكون اسمها «الماسة»، وهي تتكامل مع القطار الكهربائي القادم من عدلي منصور، وصولاً إلى طريق العين السخنة، وبعد ذلك يتم خدمة محطة الحي الحكومي، وبعدها مدينة السفارات، وبعدها مدينة العدالة بطول 56 كيلومتراً.