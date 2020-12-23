بمشاركة مدبولي.. إعلان فوز «الوطن» بجائزة الصحافة العربية في حفل «أونلاين»

فازت الزميلة سمر صالح، الصحفية في جريدة «الوطن»، بجائزة الصحافة العربية 2020 عن فئة الشباب، في حفل افتراضي عقده منتدى دبي للإعلام العربي، في دورته الـ19، والتي شارك فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وأعلنت إدارة منتدى دبي للإعلام العربي كذلك، فوز الصحفي المصري أحمد عاطف، والصحفي المغربي عبدالصمد أدنيدن، بالجائزة ذاتها عن فئة الشباب.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، كلمة في الحفل الذي عقد بشكل افتراضي، قال فيها إنّه «مع ثورة الاتصالات والمعلومات، أصبح العالم قرية إلكترونية صغيرة، ومعَ مَا تشكله وسائل الإعلام من دور بالغ التأثير في العملية السياسية، وما تعكسه من طبيعة العلاقة بين الدول ومجتمعاتها، أصبحت وسائل الإعلام إما مصدر قوة للدول أو مصدر ضعف لها».

وأضاف رئيس الوزراء، أنّ إيمانا بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الإعلامي، لا يعني أنّ وحدها كافية لخلق إعلام قوي، بل يظل الإبداع الإنساني والفكر الابتكاري والعمل البشري الخلَّاق، من أهم الركائز الأساسية التِي تحقق منظومةً إعلاميةً متميزة.

وشارك في الحفل الافتراضي، مايكل فريدينبرج رئيس شبكة «رويترز»، وقال خلال كلمته إنّ عام 2020 قد يكون نقطة تحول في تطور وسائل الإعلام الإخبارية، مع عدد من التغييرات المخلة جنبا إلى جنب مع جائحة كوفيد-19، والتي تدفع الصناعة إلى تطوير المحتوى التحولي ونماذج الأعمال.

وتصدَّرت جريدة «الوطن»، قائمة ترشيحات الجائزة في دورتها الـ19 المعلنة من الأمانة العامة للجائزة، إذ نافست «الوطن» في فئة الشباب، وضمت القائمة الصحفيتين سمر صالح وسارة صلاح، وفي «الصحافة الثقافية» بتحقيق للزميل أحمد عاطف بعنوان «صابر زرد.. الشاعر المنسي».