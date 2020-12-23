إيهاب فهمي: «الاختيار» نجح عشان قرّب من الناس.. والدراما ماعندهاش خطط

قال الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، إنّه مع تعدد القنوات الفضائية لم يعد هناك خطة مستقبلية، لكن خطة وقتية، متابعا: «بالنسبة للأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان، ماعتقدش حد عارف هيعمل إيه».

وأضاف "فهمي"، خلال كلمته في ورشة العمل التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الدراما، بحضور كتاب وفنانين ومنتجين، بعنوان «الدراما.. المجتمع.. التأثير»: «بعدنا عن القيم، محتاجين نقدم مسلسلات بشكل يومي وأسبوعي، عن سلوك المواطن في الشارع، عشان نوصل لقلوب الناس، ونغرق في مشاكلنا الخاصة».

وأكد "فهمي" أنّ مسلسل «الاختيار» نجح لأنه «قريب مننا أوي، كل ما دخلنا جوه حياتنا ومشاكلنا يكون أفضل، إحنا بنصحى من النوم على 100 إشاعة وننام على 100 إشاعة ولا حاجة منها صح، السلاح دلوقتي هو الإنترنت وفيس بوك، وإحنا بعيد، ليه ماعندناش منصة تبع الدولة عشان نعرف نعمل إيه».

وتابع: «عندنا جيش مقاوم من 3 آلاف ممثل، مابنستغلهمش بالشكل الأمثل، والصناعة موضوع تاني محتاج حلقات نقاشية كتيرة، الفنان المصري مش هيبخل يقدم قضيته الوطنية، وفي نفس الوقت قضيته الفنية، الفنان لا ينضب».

"العدل": "سينرجي" تستطيع عمل خطة طويلة للدراما

وقال السيناريست والمؤلف باهر دويدار، إنّه لا بد من عمل خطة طويلة الأمد للدراما، فعلق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موجّها سؤالا للمؤلف مدحت العدل: «من يستطيع وضع خطة طويلة للدراما المصرية؟»، فأجاب العدل: «شركة سينرجي ممكن تحط خطة لمدة 3 سنين برعايتها، لأنها أكتر شركة بتنتج أعمال دلوقتي».

وتساءل"جبر" مرة أخرى: «هل تقبل شركات الإنتاج بالدخول تحت عباءة شركة معينة»، فأجاب العدل: «هي قابلة بالأساس، إيه المشكلة لو عندنا كنترول، والكل يبقى عارف هيعمل إيه السنة دي أو السنة الجاية».