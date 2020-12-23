ضحايا لقمة العيش.. قصة وفاة 3 عمال تحت أنقاض بيارة صرف في سوهاج

"محمد، علي، محمد"، ثلاثة عمال في العقد الرابع من العمر لفظوا أنفاسهم الأخيرة أثناء عملهم باليومية في حفر بئر للصرف الصحي بقرية جزيرة "أولاد حمزة" بمركز العسيرات جنوب سوهاج.

العمال الثلاثة ظلت جثثهم لمدة 12 ساعة تحت الأنقاض بعد أن دفنتهم الأتربة على عمق 7 أمتار، واستعانت قوات الحماية المدنية بـ 3 معدات ثقيلة لتتمكن من الوصول لجثث العمال، وسهرت القرية حتي الساعة الثانية من صباح اليوم، إلى أن تم استخراج الجثث ونقلها للمستشفى المركزي.

خرج العمال الثلاثة من منازلهم كعادتهم للعمل باليومية، بعد أن إتفق معهم مقاول لحفر بئر للصرف الصحي بقرية جزيرة أولاد حمزة بجوار نهر النيل، وظل العمال الثلاثة يعملون في حفر البئر إلى أن قاربوا علي الانتهاء منه بعد أن وصلوا إلى عمق 7 أمتار في باطن الأرض.

وفي تمام الثانية ظهرا من يوم أمس، كان العمال في باطن البئر ينهون عملهم الذي استمر على مدار يومين، وفجأة بدأت جوانب البئر في التساقط فصرخ العمال لينقذهم أحد إلا أن صرخاتهم سبقها إنهيار البئر بالكامل على رؤوسهم.

أهالي القرية تجمعوا بأعداد كبيرة عقب سماعهم الخبر لكنهم لم يملكوا من لأمرهم شئ ولا يستطيعون الوصول لجثث العمال، ومرت دقائق حتى وصول قوات الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية ومعدات الوحدة المحلية إلى مكان الحادث.

3 حفارات جرى الإستعانة بها للمساعدة في استخراج الجثامين من البئر، وبعد مرور 12 ساعة وفي الساعة الثانية من صباح اليوم تم الوصول لجثث العمال ونقلها إلى مستشفى العسيرات المركزي.

النيابة العامة أمرت بدفن جثث الضحايا لعدم وجود شبهة جنائية، وشيع الآلاف من أهالي القرية جثث الضحايا صباح اليوم في مشهد حزين.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغًا بانهيار بيارة صرف صحي بقرية جزيرة أولاد حمزة، ووجود متوفين، فانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، ومجلس مدينة المنشاه، والوحدة المحلية لقرية أولاد حمزة.

وتبين من التحريات، أنه أثناء قيام كلا من "علي عبد النعيم علي، 38 عامًا، عامل، يقيم بقرية الرشايدة، محمد حامد محمود، 32 عامًا، محمد إسماعيل محمد، 35 عامًا" يقيمون بقرية جزيرة أولاد حمزة بحفر بيارة صرف صحي بقطعة أرض زراعية، وانهارت عليهم الأتربة أثناء عملية الحفر.