مصرع عامل وإصابة آخر في انهيار "حفر صرف صحي" بسوهاج

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر، اليوم، في انهيار حفرة خاصة بمشروع الصرف الصحي بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود بلاغ بحدوث انهيار في خط انحدار أثناء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية "أولاد علي" دائرة المركز ووجود جثة ومصاب.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص مصرع محمد زيادة دندراوي ربيع، 25 عامًا، عامل، يقيم بدشنا في محافظة قنا، كما أصيب عامل آخر بإصابات طفيفة، وصرح بخروجه من مستشفى العسيرات عقب تلقيه العلاج اللازم.

وتبين من التحريات أن الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي، وجهت العمال إلى استكمال حفر في خط انحدار خاص بالمشروع وأثناء العمل انهار الحفر، ما نتج عنه مصرع عامل واصابة آخر، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي العسيرات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.